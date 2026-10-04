Sergio Moro, el juez que encarceló a Lula, se impuso como gobernador en Paraná + Agregar ámbito en









El exministro de Jair Bolsonaro supeó el 50% de los votos y superó a su rival Sandro Alex, quien apenas superó el 25%.

Sergio Moro, exjuez que encarceló a Lula da Silva, ganó la gobernación de Paraná con más del 50% de los votos. Foto: Veja

El exjuez Sergio Moro, quien encabezó la investigación Lava Jato y tuvo un rol central en la condena que llevó a prisión al actual presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, se impuso en las elecciones para gobernador de Paraná por el Partido Liberal (PL), con más del 50% de los votos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Moro aventajó a su principal rival, Sandro Alex, del Partido Social Democrático (PSD), y se quedó con el Ejecutivo de su estado natal. El exmagistrado ya había sido elegido senador por Paraná en 2022.

Moro también integró el gobierno de Jair Bolsonaro como ministro de Justicia y ganó fuerte exposición pública a partir de la investigación Lava Jato. En 2017 condenó a Lula por corrupción y lavado de dinero en una causa vinculada al escándalo conocido como "Petrolão".

De Lava Jato a la gobernación de Paraná A partir de aquellas condenas, Lula permaneció 580 días preso entre 2018 y 2019 y no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, en las que finalmente se impuso Bolsonaro.

"No tengo cómo estar del lado de Lula, jamás estaré con Lula o con el Partido de los Trabajadores (PT), porque fue un gobierno pautado por escándalos de corrupción", había afirmado Moro cuatro años atrás para marcar sus diferencias con el actual mandatario brasileño.

La operación Lava Jato comenzó en marzo de 2014 y derivó en una investigación de gran alcance sobre una red de sobornos y lavado de dinero vinculada principalmente con la petrolera estatal Petrobras y grandes constructoras brasileñas. Sergio Moro fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro e integró la causa Lava Jato. Noticias Argentinas. La pesquisa determinó que empresas del sector, entre ellas Odebrecht, habían conformado un esquema para repartirse obras públicas y pagar sobornos a directivos de Petrobras y dirigentes políticos de distintos espacios. La investigación, encabezada por Moro junto con fiscales de Curitiba, terminó con empresarios y políticos de alto rango procesados y detenidos. En 2017, Moro condenó a Lula por corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, años más tarde el Tribunal Supremo Federal anuló los fallos, al determinar que el juzgado no era competente para intervenir en esas causas y que Moro había actuado con parcialidad. Ahora, con una extensa trayectoria atravesada por su rol judicial y político, el exmagistrado quedó cerca de sumar un nuevo cargo al imponerse en la carrera por la gobernación de Paraná.