El partido de Flávio Bolsonaro rompe una marca histórica en la Cámara de Diputados y suma una exprimera dama + Agregar ámbito en









Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato superaron el récord de Eduardo Bolsonaro para la Cámara de Diputados, mientras que Michelle Bolsonaro y Bia Kicis se impusieron en la elección para el Senado del Distrito Federal.

El partido de Flávio Bolsonaro rompe una marca histórica en la Cámara de Diputados y suma una exprimera dama. @michellebolsonaro

El Partido Liberal (PL) protagonizó una jornada electoral histórica en Brasil: Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato rompieron el récord de votos para un candidato a diputado federal, mientras que Michelle Bolsonaro y Bia Kicis obtuvieron las dos bancas del Senado en disputa por el Distrito Federal, consolidando el avance del partido en las dos cámaras del Congreso.

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Ferreira, candidato por Minas Gerais, alcanzó 2.504.745 votos con el 64,03% de las urnas escrutadas, mientras que Pavanato, por San Pablo, llegó a 2.563.976 sufragios con el 76% del escrutinio. De esta manera, ambos superaron la marca que hasta ahora pertenecía al exdiputado Eduardo Bolsonaro (PL), quien había obtenido 1,8 millones de votos en las elecciones de 2018.

En el Distrito Federal, Michelle Bolsonaro fue la candidata más votada para el Senado, con el 29,05% de los sufragios, más de 930.000 votos. Para la ex primera dama se trata de su primera candidatura a un cargo electivo.

Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato superaron el récord de Eduardo Bolsonaro para la Cámara de Diputados, mientras que Michelle Bolsonaro y Bia Kicis se impusieron en la elección para el Senado del Distrito Federal. La segunda banca fue para Bia Kicis, también del PL, quien obtuvo el 27,44% de los votos, cerca de 886.000 sufragios. Kicis se encontraba en su segundo mandato como diputada federal y además es presidenta del PL en el Distrito Federal.

Michelle Bolsonaro llega al Senado en su primera candidatura Antes de competir por el Senado, Michelle Bolsonaro ocupaba la presidencia del PL Mulher, el sector femenino del Partido Liberal. Su candidatura estuvo en duda durante parte de la campaña, hasta que finalmente confirmó su postulación y afirmó que había decidido competir luego de recibir una "misión" de su esposo, el expresidente Jair Bolsonaro.

Durante la campaña, Michelle defendió propuestas vinculadas con las mujeres y las personas con discapacidad, además de respaldar posiciones asociadas al sector político de derecha al que pertenece, entre ellas el pedido de liberación de Jair Bolsonaro y de otros condenados por los hechos del 8 de enero. Bia Kicis ocupará una banca en el Senado Para Bia Kicis, la elección representa su llegada al Senado después de dos mandatos consecutivos en la Cámara de Diputados. La dirigente es cercana a la familia Bolsonaro y ha defendido posiciones vinculadas con la seguridad pública y cuestiones relacionadas con la educación y las costumbres, entre ellas el movimiento "Escuela Sin Partido". El Senado Federal está integrado por 81 parlamentarios. En estas elecciones se renovaron dos tercios de la Cámara Alta, por lo que fueron elegidos 54 senadores, dos por cada estado y por el Distrito Federal, todos con mandatos de ocho años.

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