Bate récords el optimismo de empresarios sobre la economía mundial (también en Argentina)

El optimismo de los empresarios sobre el crecimiento económico mundial alcanzó nuevos récords, indica un estudio publicado por la auditora PwC este lunes, la víspera del arranque del Foro Económico Mundial en Davos.



La encuesta con 1.300 directivos de todo el mundo revela que el 57% de ellos creen que el crecimiento se consolidará en los próximos 12 meses, un récord desde 2012, cuando empezó a publicarse esta encuesta.



La cifra mejora muchísimo con respecto al 29% del año pasado.



El optimismo económico se ha desarrollado en particular en Estados Unidos, donde el 59% de los directivos confían en el futuro, frente al 24% del año pasado.



Pero incluso en Japón o en el Reino Unido, la situación está mejorando, con respectivamente 38% y 36% de empresarios optimistas, frente al 11% y al 17% de 2017.



"Con el 'boom' de las bolsas y las previsiones de aumento del PIB [Producto Interior Bruto] en la mayoría de mercados del mundo, no sorprende que los directivos sean tan optimistas", dijo Bernard Gainnier, presidente de PwC Francia citado en el comunicado.



En cuanto a las perspectivas de futuro de sus propias empresas, los dirigentes también son optimistas, aunque la progresión desde el año pasado es menos espectacular: 42% de los encuestados dicen tener "mucha confianza" para los próximos doce meses, frente al 38% de 2017.



En Estados Unidos hay 52% de optimistas, frente al 39% del año pasado, en particular a causa de la reforma fiscal aprobada por la administración Trump, indica PwC.



Por sectores, el tecnológico, el de los servicios a empresas y la industria farmacéuticas son los más optimistas.



Sin embargo, a pesar del optimismo general, los dirigentes dicen estar "extremadamente preocupados" por cuestiones como el terrorismo (41%), las incertidumbres geopolíticas (40%), las ciberamenazas (40%) o el populismo (35%).



• Capítulo argentino



En la 21° Encuesta Anual Global de CEOs de PwC, también el 57% de los ejecutivos entrevistados en Argentina se encuentra "muy confiado" respecto del crecimiento en 2018 de sus organizaciones, 17 puntos por encima de lo manifestado el año pasado y el porcentaje más alto desde 2007.



Por primera vez en once años la mayoría de los empresarios de Argentina (57%) dijo sentirse "muy confiado" respecto de las perspectivas de crecimiento de los ingresos de su compañía en 2018, lo que además representa más de 10 puntos porcentuales por encima de la opinión de los entrevistados en Latinoamérica y a nivel global.



Para alcanzar sus expectativas e impulsar la rentabilidad durante el 2018 los CEOs argentinos continuarán con las actividades anticipadas en la encuesta anterior, que básicamente consisten en lograr un crecimiento orgánico (63%), hacer foco en la reducción de costos (53%) y, en menor proporción, realizar fusiones y adquisiciones (30%).



También se mantiene el podio de los mercados internacionales más valorados por los CEOs argentinos para el crecimiento de las organizaciones, conformado por Brasil (57%), Estados Unidos (40%) y China (37%).



Entre las principales amenazas políticas, económicas, sociales y comerciales para el crecimiento a corto plazo, se identifican: aumento de la carga tributaria (93%), infraestructura básica inadecuada (90%) y los efectos que sobre el crecimiento puede tener el terrorismo (90%) -esta última con un incremento de 43 puntos respecto de la edición anterior, seguramente influenciada por acontecimientos internacionales más que locales-.



Otras preocupaciones destacadas fueron la inestabilidad social (83%), el aumento del populismo (83%), el exceso de regulación (80%) y la velocidad del cambio tecnológico (80%).



"El mercado mantiene expectativas altas respecto de Argentina y esto se traduce en un fuerte crecimiento del optimismo de los CEOs tras las elecciones de medio término del año anterior. Convertir este optimismo en inversiones y un mayor volumen de negocios es el desafío para 2018." expresó Martín Barbafina, socio a cargo del área de Marketing y Comunicaciones de PwC Argentina.



Los directivos argentinos también tuvieron en cuenta, dentro de las tendencias disruptivas, que pueden afectar su negocio en primer lugar al aumento en la cantidad de competidores, ya sea tradicionales o nuevos (77%), en segundo lugar los cambios regulatorios de la industria (73%) y en tercer lugar tanto la aparición de tecnologías core de la producción o la prestación de servicios (como inteligencia artificial, robótica y blockchain) como los cambios en el comportamiento y conducta de los clientes (67%).



Globalmente dos tercios de los directores ejecutivos creen que tienen la responsabilidad de reentrenar a los recursos humanos cuyos roles son reemplazados por tecnología, principalmente entre los sectores de Ingeniería y Construcción (73%), Tecnología (71%) y Comunicaciones (77%).