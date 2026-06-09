Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 9 de junio

El dólar oficial extendió su repunte este lunes y terminó a $1.446,50 , mientras que el blue avanzó a $1.445 y se mantuvo como el más barato. En tanto, los bonos soberanos operaron con una tendencia positiva entre los Globales y negativa entre los Bonares, mientras que las acciones argentinas anotaron mayoría de alzas. El riesgo país recortó su nivel hasta los 495 puntos básicos.

Hay expectativa sobre qué pasará con los activos argentinos este martes, luego de que el lunes se vieran afectados por una tendencia volátil en los mercados globales, que se movieron al compás de las novedades de Medio Oriente. En la corriente rueda, el petróleo se toma un respiro y cede cerca de 2%, con lo cual vuelve a alejarse de los u$s100 por barril de Brent.