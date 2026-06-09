Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 9 de junio

El dólar oficial extendió su repunte este lunes y terminó a $1.446,50, mientras que el blue avanzó a $1.445 y se mantuvo como el más barato. En tanto, los bonos soberanos operaron con una tendencia positiva entre los Globales y negativa entre los Bonares, mientras que las acciones argentinas anotaron mayoría de alzas. El riesgo país recortó su nivel hasta los 495 puntos básicos.
ChatGPT va a la bolsa: OpenAI da el primer paso para su salida, en medio de la euforia inversora por la IA
El anuncio ocurre una semana después de que su rival Anthropic realizara un trámite similar, en plena reestructuración interna de OpenAI hacia herramientas profesionales. En paralelo, la administración Trump negocia participación en las tecnológicas.