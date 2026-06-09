SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
9 de junio 2026 - 10:02

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 9 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Embed

El dólar oficial extendió su repunte este lunes y terminó a $1.446,50, mientras que el blue avanzó a $1.445 y se mantuvo como el más barato. En tanto, los bonos soberanos operaron con una tendencia positiva entre los Globales y negativa entre los Bonares, mientras que las acciones argentinas anotaron mayoría de alzas. El riesgo país recortó su nivel hasta los 495 puntos básicos.

Hay expectativa sobre qué pasará con los activos argentinos este martes, luego de que el lunes se vieran afectados por una tendencia volátil en los mercados globales, que se movieron al compás de las novedades de Medio Oriente. En la corriente rueda, el petróleo se toma un respiro y cede cerca de 2%, con lo cual vuelve a alejarse de los u$s100 por barril de Brent.

Live Blog Post

ChatGPT va a la bolsa: OpenAI da el primer paso para su salida, en medio de la euforia inversora por la IA

El anuncio ocurre una semana después de que su rival Anthropic realizara un trámite similar, en plena reestructuración interna de OpenAI hacia herramientas profesionales. En paralelo, la administración Trump negocia participación en las tecnológicas.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El petróleo retrocede mientras los ojos del mercado vuelven al sector tecnológico

Los inversores se apresuraron a comprar tras la última caída de las acciones tecnológicas, mientras que los precios del petróleo bajaron después de que Israel e Irán acordaran detener los ataques mutuos por el momento.

Leé la nota completa

Live Blog Post

La salida a bolsa de SpaceX agita los mercados asiáticos, pese a las restricciones

Los títulos espaciales avanzan a nivel global de cara a la OPI de SpaceX. La dificultad de acceso directo impulsa a los inversores asiáticos a buscar proveedores regionales de la cadena de suministro.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El Gobierno profundiza la desregulación en consumo e industria y deroga 16 resoluciones económicas: cuáles son y qué cambia a partir de hoy

La medida fue oficializada por la Secretaría de Industria y Comercio y alcanza a normas vinculadas al control de precios, programas de consumo, importaciones y regulación comercial. El Ejecutivo sostuvo que busca reducir la superposición normativa y dar mayor seguridad jurídica.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Oro: los bancos centrales reanudaron las compras netas en abril

Los bancos centrales restablecieron las compras netas del metal amarillo para sus reservas en abril. Esto implica una recuperación de la tendencia respecto a las importantes ventas netas registradas en marzo pasado.

Por Jorge Herrera

Leé la nota completa

Live Blog Post

Mirgor aplicará el primer banco de horas tras la reforma laboral y busca evitar despidos en el sector

La compañía acordó con SMATA un esquema de compensación de jornadas en sus plantas bonaerenses. La medida llega en medio de una fuerte caída de la actividad autopartista y la pérdida de miles de empleos.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia: "El salto en la mora responde a un problema macroeconómico"

El presidente del Banco Provincia atribuyó el deterioro de los indicadores crediticios a desequilibrios de la economía y advirtió sobre el riesgo de consolidar una "economía dual". Además, defendió el rol de la banca pública y anticipó nuevas medidas para asistir a hogares y empresas.

Por Juan Pablo Marino

Leé la nota completa

Live Blog Post

Deuda: Economía sale a renovar $5,3 billones con bonos hasta 2030 y busca colocar u$s300 millones con el AO28

La Secretaría de Finanzas ofrecerá tres bonos duales CER/TAMAR, dos instrumentos dólar linked y una reapertura del Bonar 2028. En este llamado, el mercado espera que el Tesoro busque un rollover superior al 100% para empezar a despejar los vencimientos de junio.

Leé la nota completa

    Te puede interesar

    Otras noticias