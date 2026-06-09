Argentina vs Islandia: horario, TV y posible formación para el último amistoso antes del Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni afrontará su ensayo final antes de la Copa del Mundo, con Lionel Messi entre los posibles titulares.

La Selección argentina disputará este martes su último amistoso antes del Mundial 2026 cuando se enfrente a Islandia en Alabama, en una prueba que servirá para ultimar detalles futbolísticos y físicos de cara al debut frente a Argelia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con casi todo el plantel definido y con la expectativa de sumar minutos importantes antes del inicio de la competencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A exactamente una semana del estreno en la Copa del Mundo, la Albiceleste afrontará un encuentro que aparece como la última oportunidad para afinar aspectos colectivos e individuales. El compromiso se jugará este martes 9 de junio desde las 22 y marcará el cierre de la preparación previa al inicio del certamen.

El conjunto nacional viene de superar por 2-0 a Honduras en su primer amistoso de preparación, un partido que permitió observar el regreso de varios futbolistas que acumulaban semanas sin actividad y también les dio espacio a jóvenes convocados pensando en el futuro del seleccionado.

El amistoso en Alabama servirá para definir cuestiones futbolísticas y completar la lista mundialista tras la baja de Leonardo Balerdi.

En aquel encuentro, Scaloni utilizó a 21 jugadores y se espera una rotación importante nuevamente ante Islandia, aunque con mayor presencia de futbolistas considerados titulares para llegar con ritmo al debut mundialista.

Messi suma rodaje y Scaloni recibe buenas noticias

Uno de los principales focos estará puesto en Lionel Messi, quien volverá a tener minutos después de recuperarse de la contractura muscular que sufrió durante su último partido con Inter Miami.

El capitán trabajó con normalidad durante los entrenamientos y todo indica que podría integrar la formación inicial. Su presencia representa una señal positiva para el cuerpo técnico, que busca que llegue en plenitud al compromiso frente a Argelia.

scaloni messi.png Lionel Messi volvería a sumar minutos tras su recuperación, mientras Lionel Scaloni ajusta los últimos detalles del equipo.

Además, Scaloni recibió noticias alentadoras respecto a otros jugadores que arrastraban molestias físicas. Nico Paz dejó atrás sus problemas en la rodilla izquierda y volvió a entrenarse junto al grupo. También evolucionaron favorablemente Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes comenzaron a trabajar con pelota junto a sus compañeros tras recuperarse de distintas lesiones.

La mejora de estos futbolistas genera tranquilidad en un plantel que ya sufrió la baja confirmada de Leonardo Balerdi, descartado para el Mundial por una lesión muscular.

Un rival sin Mundial, pero con motivación

Del otro lado estará una selección islandesa que no logró clasificarse a la Copa del Mundo. El equipo europeo terminó tercero en su grupo de Eliminatorias, por detrás de Francia y Ucrania, y quedó fuera de la carrera mundialista.

Pese a ello, Islandia afronta el compromiso como una oportunidad para medirse con uno de los seleccionados más fuertes del planeta. Los europeos llegan tras caer por 1-0 ante Japón en un amistoso y buscarán dar el golpe frente al vigente campeón del mundo.

islandia El seleccionado europeo no logró clasificarse al Mundial, pero buscará exigirse ante el vigente campeón del mundo.

El traumático antecedente entre la Selección Argentina e Islandia

El único choque entre ambas selecciones se dio en el inicio del Mundial de Rusia 2018, más precisamente en la primera fecha del Grupo D.

En aquella ocasión, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli llegaba envuelto en dudas tras una complicada clasificación al Mundial y una dura derrota por 6-1 ante España meses antes de la competencia. Aunque Argentina se puso en ventaja con un gol de Sergio Agüero a los 19 minutos, Islandia reaccionó rápidamente e igualó el marcador apenas cuatro minutos después por intermedio de Alfreð Finnbogason.

La gran oportunidad para quedarse con la victoria llegó en el segundo tiempo, cuando Lionel Messi dispuso de un penal a favor. Sin embargo, el arquero Hannes Halldórsson contuvo el remate del capitán argentino y selló el empate 1-1. Aquel resultado fue el anticipo de una decepcionante campaña en Rusia 2018, donde la Selección quedó eliminada en los octavos de final frente a Francia.

Argentina-Islandia-mundial-Rusia-2018-63 El único antecedente entre ambos equipos terminó con un empate 1-1 en el debut argentino en el Mundial de Rusia 2018.

Hora, TV y posible formación

El encuentro se disputará desde las 22:00 en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, un estadio con capacidad para más de 87.000 espectadores que albergará por primera vez un partido de fútbol.

La transmisión estará a cargo de Telefé y TyC Sports.

La probable formación argentina sería: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Lionel Scaloni aún deberá definir algunos nombres y, tras este amistoso, resolver quién ocupará el lugar vacante que dejó Leonardo Balerdi en la lista mundialista.