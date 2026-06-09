Los ADRs suben hasta 4,2% y los bonos en dólares avanzan, mientras el riesgo país cae cerca de 490 puntos + Agregar ámbito en









Los mercados permanecen calmos pero expectantes antes las noticias que llegan de Medio Oriente.

Esta semana se conoce el dato de inflación nacional. Depositphotos

Los bonos en dólares operan con mayoría de subas y el riesgo país se mantiene debajo de los 500 puntos. Los mercados analizan la merma en las hostilidades en Medio Oriente mientras que especulan sobre las tasas de interés. A nivel local, se espera la medición de la inflación del mes pasado.

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Entre títulos soberanos, los Bonares operan mixtos, pero los Globales anotan subas generalizadas de hasta 0,3% encabezados por el Global 2041. En tanto, el riesgo país cae 0,6% a los 488 puntos básicos.

Se conoció el índice de inflación de CABA que desaceleró al 2,1%. "La inflación parece retomar una tendencia descendente a medida que se diluyen algunos ajustes puntuales. Persisten efectos inerciales, en parte impulsados por los precios regulados, cuyos ajustes continúan actuando como un piso para la inflación", explicaron desde Max Capital.

Expertos revelaron que reponderar el IPCBA utilizando la canasta del IPC nacional implicaría una inflación entre el 2% y el 2,1%. El IPC nacional se publicará el jueves y estiman que dará que entre en 2,2% y 2,3%.

En las noticias internacionales, el dólar estadounidense retrocedía el martes desde su máximo de dos meses, cediendo las ganancias registradas anteriormente frente a otras divisas a medida que remitían las hostilidades en Oriente Medio. Con todo, los movimientos eran limitados, ya que los inversionistas se posicionaban ante las subidas de tasas de interés previstas en EEUU y Europa.

ADRs y S&P Merval En Nueva York, los ADRs argentinos operan con subas de hasta el 5,3% de la mano de BBVA, seguido por Banco Macro (+5%) y Grupo Supervielle (+4,7%). En el otro extremo, algunas energéticas operan con bajas: Edenor cae 0,3% e YPF lo hace 0,9%. A nivel local, el S&P Merval avanza 1,5% a 3.157.910,37 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 2,1% a 2.080,86 puntos. Entre las acciones líderes, los papeles avanzan hasta 4,9% de la mano de Loma Negra, seguido por Banco Macro (4,7%) y BBVA (3,4%). Un puñado de acciones de empresas energéticas replican la situación en Wall Street y pierden hasta 1,4% de la mano de YPF. En tanto, en el Panel General, Ledesma sube hasta 4,6%, mientras que, en el otro extremo, Laboratorios Richmond se hunde 4,7%.