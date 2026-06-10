ADEPA abrió la convocatoria para los Premios al Periodismo 2026

La entidad lanzó la 37ª edición de su concurso anual, que reconocerá trabajos periodísticos publicados entre junio de 2025 y mayo de 2026 en 22 categorías.

ADEPA abrió la convocatoria: La 37ª edición de los Premios al Periodismo 2026 reconoce trabajos publicados entre junio de 2025 y mayo de 2026.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) abrió la inscripción para una nueva edición de sus tradicionales premios al periodismo, destinados a reconocer la excelencia profesional de periodistas, fotoperiodistas, ilustradores, dibujantes y diseñadores gráficos de todo el país.

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La convocatoria corresponde a la 37ª edición del certamen anual organizado por ADEPA y estará dirigida a profesionales cuyos trabajos hayan sido publicados en medios periodísticos de aparición regular, tanto en formato papel como digital, dentro de la Argentina.

Los participantes podrán presentar hasta dos trabajos por categoría , siempre que hayan sido publicados entre el 1° de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 . La excepción será la categoría Periodismo Universitario , que también admitirá trabajos inéditos realizados por estudiantes de carreras vinculadas al periodismo y la comunicación.

Entre las categorías que premiará ADEPA este año figuran Libertad de Prensa, Periodismo Político, Derechos Humanos, Economía, Deportes, Fotografía, Información General, Periodismo Judicial, Periodismo de Investigación, Política Internacional y Cobertura Multimedia , entre otras.

Más de veinte categorías y una distinción a la innovación con IA

La edición 2026 contará con 22 categorías y volverá a incluir el reconocimiento a la Innovación en el Uso de la Inteligencia Artificial, una distinción orientada a proyectos periodísticos vinculados al desarrollo de herramientas y productos basados en IA.

También se entregarán premios en áreas como Ecología y Medio Ambiente, Educación, Cultura e Historia, Artes y Espectáculos, Niñez y Adolescencia, Caricaturas e Ilustraciones y Periodismo Científico, además de las categorías tradicionales del certamen.

Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través del formulario online habilitado por ADEPA. El período de inscripción permanecerá abierto desde el 10 de junio hasta el 31 de julio de 2026.

La entidad informó que los ganadores se conocerán y recibirán sus distinciones durante el mes de diciembre de 2026. Los primeros premios consistirán en una estatuilla y un diploma, mientras que los jurados también podrán otorgar segundos premios o declarar desierta alguna categoría.

Según detalló ADEPA, los trabajos serán evaluados por jurados especializados, que tendrán en cuenta criterios como originalidad, calidad e impacto periodístico.