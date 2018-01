Plataforma fintech inglesa TuTasa se expande a mercado argentino

TuTasa.com.ar es una nueva Fintech que trae varios diferenciales: permite a inversores prestar a otras personas definiendo monto, plazo y tasa de retorno. En Uruguay llevan prestado cerca de u$s 3 millones en Uruguay y esperan que miles de inversores argentinos presten unos u$s 20 millones en los primeros doce meses.



Dentro del mercado creciente de las fintech, TuTasa se destaca por ofrecer buenos retornos a los inversores y acceso a creditos con tasas bajas para los solicitantes. La plataforma web automatiza los procesos, desde originación hasta análisis crediticio y cobranza, reduciendo costos operativos que permiten dicho beneficio mutuo entre las partes.



Consultado sobre los diferenciales, Marcelo Barreneche, CEO de TuTasa comenta "Nuestra simpleza de uso definiendo monto, plazo y tasa nos hace atractivos para todo público, ya que no se requiere experiencia financiera. Un Fondo de Contingencia, contribuido por los deudores, paga a inversores en caso de incumplimientos. Es un modelo sencillo de entender por las partes, y con mayor transparencia".



El proceso es simple. Los interesados en prestar dinero crean ofertas de inversión para las cuales deben definir monto, plazo y tasa de retorno. Luego el sistema matchea con los solicitantes de crédito que superen el análisis crediticio. El inversor recibirá pagos mensuales de capital más interés que pueden reinvertir o retirar automáticamente. En los tres pasos que lleva el proceso, el inversor define cuánto prestar, el plazo (entre 6 meses y 3 años) y la tasa (entre 1% y 90%).



TuTasa procesa los préstamos en apenas 8 segundos, lo cual "ha permitido financiar transacciones de comercio electronico en check-out, así como empoderar autonomos a financiar sus clientes en tiempo real. Nuestra sofisticada capacidad de originacion beneficia a los inversores con creditos escalables de calidad" agregó Barreneche.



La plataforma con sede en Londres, operando en Argentina con su subsidiaria TuTasa AR S.A, cuenta con un equipo operativo, legal y tributario en Argentina. Esta en proceso de regulacion en Inglaterra con el Financial Conduct Authority (FCA) para regularse como primera plataforma de Peer to Peer Lending que habilita prestar en varios países con una sola cuenta.



Consultado sobre las implicancias, el empresario aclaró "sin perjuicio que nuestras subsidiarias se alinean a la regulación local, estar supervisados por FCA otorga mayor tranquilidad y transparencia a los inversores dada la falta de regulación en LatAm. Facilitará inversiones extrenjeras en Argentina, y el hecho de operar con UNA cuenta en varios países le permite a todos los inversores diversificar el riesgo país y la volatilidad de las monedas".



TuTasa.com.ar abrió inscripciones para inversores el pasado 29 de diciembre 2017 y comenzó a prestar en Argentina el pasado 26 de enero 2018. Lleva cientos de inversores registrados en un mes y más de 10 mil solicitudes desde el prelanzamiento. Tanto inversores como solicitantes se pueden registrar online para comenzar a operar.



La plataforma saca del medio a los intermediarios de dinero, poniendo a disposición de inversores y tomadores una herramienta de tecnología que los conecta, fija las reglas de las operaciones mediante oferta y demanda.



La fintech estima cerrar los primeros 12 meses con miles de inversores que financien la demanda de más de 150 mil solicitudes por unos u$s 20 millones. Consultado sobre de la Argentina, Uruguay y Chile, TuTasa apunta también a México, Colombia, Perú y Brasil, con lo que aspira a pisar fuerte en el pujante mercado de las fintech.