Terminó la feria judicial: cuáles serán las principales causas que retoman su ritmo habitual

Luego del receso por la feria judicial, los tribunales de todo el país retomaron hoy su actividad, con lo cual las investigaciones y los juicios orales comenzarán a recuperar su ritmo habitual.



En ese marco, se reanudarán varias causas judiciales, investigaciones, juicios orales y audiencias. A saber:



• En los Tribunales Federales de Comodoro Py comenzarán a llevarse a cabo las audiencias en el juicio oral y público por el encubrimiento del atentado a la Amia que tiene entre los acusados al ex presidente Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano -el primero que estuvo a cargo de la investigación del ataque-, al ex presidente de la DAIA Rubén Beraja y al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros. Como todos los jueves durante el año judicial, el Tribunal Oral Federal número 2 - integrado por los jueces Jorge Luciano Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel-, será el encargado hoy de llevar adelante el debate, que se encuentra en la instancia de los alegatos, puntualmente el de la querella representada por el Estado, denunciada desde la agrupación Memoria Activa por buscar "favorecer a los encubridores".



• Se prevé que, en los próximos días, el fiscal federal Eduardo Taiano pida el envío a juicio oral de la ex presidenta Cristina de Kirchner y los demás procesados por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Además, el juez federal Luis Rodríguez debe resolver la situación procesal de los demás imputados en la causa por defraudación en Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) en la que fue detenido el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.



• Por otro lado, se espera que el juez federal Sebastián Casanello resuelva en las próximas semanas la situación procesal de algunos empresarios y ex funcionarios indagados en una de las causas que investiga las derivaciones del "Lava Jato" brasileño y la constructora Odebrecht, relativa a dos licitaciones de la empresa estatal de aguas AYSA. En lo relativo a Odebrecht, su colega Marcelo Martínez de Giorgi tiene que decidir en el reinicio de la actividad judicial si accede a ordenar un embargo preventivo por 54 millones de pesos pedido por el fiscal del caso, Franco Picardi, contra el empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento.



• Sobre las causas que involucran a la actual senadora y ex presidenta Cristina de Kirchner, el reinicio de la actividad judicial traerá consigo definiciones sobre su procesamiento con prisión preventiva en la causa por supuesto encubrimiento a ciudadanos iraníes por el atentado a la AMIA, a raíz de la denuncia de Nisman por la firma del Memornadum de Entendimiento entre Argentina e Irán.



• La sala II de la Cámara Federal recibirá en los próximos días las apelaciones que presenten procesados en la causa por la muerte de Nisman, entre ellos los cuatro ex custodios y el técnico informático Diego Lagomarsino, acusado como supuesto "partícipe primario" de lo que para el juez federal Julián Ercolini fue un asesinato.