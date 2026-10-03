Con el bioetanol en agenda, la Unión Industrial de Tucumán se reunió con los embajadores de EEUU y la India + Agregar ámbito en









Peter Lamelas y Ajaneesh Kumar estuvieron en San Miguel de Tucumán. Crece la expectativa en la región por la posible reforma de la ley de biocombustibles.

Rocchia Ferro junto a Kumar y Lamelas, en el centro de la foto.

El potencial industrial que se observa en el norte del país con el bioetanol, cuya producción podría crecer con la reforma de la ley de biocombustibles, ya impulsa a emprendedores del distrito a captar la atención internacional en busca de inversiones. Ese fue el objetivo de un encuentro que mantuvo el titular de la Unión Indistrual de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro, con los embajadores de EEUU, Peter Lamelas, y de la India, Ajaneesh Kumar.

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Según dejó conocer la UIT, se dialogó sobre oportunidades comerciales, exportaciones y alternativas de cooperación económica. Ambos diplomáticos se encontraban en San Miguel de Tucumán en el marco del Foro Argentina Andina, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, lo que abrió una ventana para difundir las alternativas de inversión. “Es un espaldarazo para el bioetanol en Tucumán”, consideró Rocchia Ferro.

Uno de los encuentros tuvo lugar en las instalaciones del Tucumán Lawn Tennis Club, mientras que posteriormente se realizó un recorrido aéreo que permitió a los visitantes observar las extensiones sembradas con caña de azúcar y conocer el Ingenio La Florida, perteneciente a Compañía Azucarera Los Balcanes. “Hablamos del bioetanol, nos apoyan y nos apoyarán”, agregó el titular de la UIT.

Rocchia Ferro junto a Kumar y Lamelas. Reforma de la ley de biocombustibles El proyecto que busca reformar la ley N° 27.640 de biocombustibles alcanzó aprobación en el Senado de la Nación con 41 votos a favor y 25 en contra. Resta la votación en Diputados. La iniciativa busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% para el bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación.

La discusión del biodiésel fue la más difícil de destrabar y se estableció una ampliación del 5% al 10% (luego de un plazo de 12 meses en 7,5%) en el corte con dos segmentos: una de compañías integradas (que pueden gestionar toda la cadena productiva) y otra de no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este caso, ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado y se establecerá hasta 2036 un cupo del 4% de las no integradas.

Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se habilitó a las provincias a poder ampliar los cortes.