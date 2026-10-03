Laura Alonso: "La ley y el orden son la base de la libertad y la clave para que CABA siga progresando"

La legisladora porteña y exvocera de la administración de Jorge Macri analizó los avances en materia de autonomía a raíz de los 30 años de la sanción de la Constitución de la Ciudad. Además, dialogó con Ámbito sobre los ejes de gestión del jefe de Gobierno, las críticas de la oposición, la relación con La Libertad Avanza y los puntos de contacto y las diferencias con Javier Milei.

La legisladora, con pasado como vocera del jefe de Gobierno, destacó los avances en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en seguridad y Justicia.

El 1 de octubre de 1996, la Convención Constituyente porteña sancionó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y dio inicio al proceso de autonomía de la Capital Federal que continúa hasta la actualidad. En diálogo con Ámbito, Laura Alonso, legisladora del PRO y exvocera del gobierno de Jorge Macri , destacó los avances en seguridad, Justicia e infraestructura, reconoció que aún quedan temas pendientes a resolver y habló sobre los ejes de gestión de la actual administración: "La ley y el orden son la base de la libertad y la clave para que la Ciudad siga progresando".

Su partido, fundado a principios de siglo por Mauricio Macri, administra el territorio desde 2007, cerca de dos tercios del tiempo desde la aprobación de la Carta Magna. Para Alonso, el compromiso de los amarillos con el traspaso de competencias desde Nación a CABA es innegable. "El PRO, desde Mauricio a Jorge, fue muy importante para la autonomía, el desarrollo y la modernización de la Ciudad" , apuntó.

En tres décadas, CABA dio forma a su propio Gobierno, creó su Poder Judicial, se hizo cargo de administrar la salud y la educación, conformó la Policía de la Ciudad y, más recientemente en el tiempo, sentó las bases para la puesta en marcha de su propio Sistema Penitenciario, una deuda que los bloques de la oposición y el oficialismo -con el impulso del jefe de Gobierno- comenzaron a saldar el año pasado. Pero aún quedan reclamos en la gatera y la diputada porteña explicó cuáles son las prioridades.

También puso el foco en la gestión actual, habló sobre la prioridad de la clase media en las políticas públicas de Macri y remarcó que el eje central es hacer cumplir la ley y el orden. Al respecto, la legisladora respondió a las críticas del peronismo sobre los operativos de saturación en barrios populares y por el desfinanciamiento de las obras de urbanización de villas, se refirió a la relación con La Libertad Avanza y marcó puntos de contacto y diferencias con Javier Milei. "Queremos que el equilibrio fiscal sea 'de alta calidad' para que los argentinos vivan bien", sentenció.

Periodista: El 1 de octubre se cumplieron 30 años de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. El PRO lleva 19 años en el Gobierno. ¿Qué cambios destaca dentro del proceso de autonomía?

Laura Alonso: Estamos en el teatro San Martín, a metros de donde se convocó la Convención Constituyente. La autonomía fue un hecho histórico. Sucedió en un momento muy particular de la política argentina, en el marco de la reforma de la Constitución y el pacto de Olivos entre (Carlos) Menem y (Raúl) Alfonsín. Fue un avance muy importante para la Ciudad poder elegir a sus propias autoridades, darse su propio gobierno, tener su sistema de justicia. El PRO entró en esta historia en 2003 y luego con Mauricio Macri como jefe de Gobierno en 2007. En los casi 20 años de gestiones se generó una profunda comunión con la búsqueda de la plena autonomía. Hemos aportado mucho a la construcción del Gobierno porteño, que dejó de ser la vieja municipalidad y pasó a hacerse cargo de la educación, la salud, las autopistas, la cultura. En aquel entonces era manejado y administrado por un distrito que dependía de Nación. En estos 19 años, el PRO, desde Mauricio a Jorge, fue muy importante para la autonomía, el desarrollo y la modernización de la Ciudad, que se transformó no solo en la capital de la Argentina y el faro de la República, sino también en la más moderna del país.

P.: ¿Qué aspectos destaca de ese proceso?

L.A.: La creación de la Policía de la Ciudad es uno. Se creó durante la presidencia de Macri y este año se cumple una década. Arrancó sin agentes y hoy tiene 28.000 efectivos, además de una inversión en tecnología y en videovigilancia que no tiene ninguna otra provincia. También la conformación del Poder Judicial. En esta gestión se firmaron varios convenios de transferencia de delitos y de competencias y están concursando los jueces para el fuero laboral. Todavía se está negociando por los recursos para que se puedan implementar.

P.: ¿Hubo algún avance en las conversaciones con Nación por los fondos?

L.A.: Se sigue hablando sobre recursos. Son conversaciones que van y vienen. Uno también entiende que hay momentos donde hay más fondos y otros donde hay menos. Mientras tanto seguimos concursando los cargos de jueces de primera instancia, fiscales y jueces de cámara laborales, pero esperamos que en algún momento se efectivice la transferencia con los recursos correspondientes.

P.: Además de completar los traspasos judiciales y de la puesta en marcha del Sistema Penitenciario, ¿qué le falta a la Ciudad para alcanzar la plena autonomía?

L.A.: Tener el Puerto de Buenos Aires, por ejemplo, que es algo que reclamamos. También nos gustaría hacernos cargo de la Terminal de Retiro, pero sabemos que el Gobierno nacional tiene un proyecto y no queremos entrar en conflicto con eso. Sí creemos que tiene que mejorar sus condiciones edilicias y de seguridad. Sobre esos temas siempre hay conversaciones. En el PRO queremos seguir trabajando para que la Ciudad tenga plena autonomía, pero también para que tenga la mejor infraestructura, que mejore la movilidad y la calidad de vida de los porteños. Algunos aspectos están relacionados al Área Metropolitana y se nos dificulta la conversación con la Provincia.

P.: ¿Por qué motivo?

L.A.: Porque a (Axel) Kicillof no le interesa conversar por motivos políticos. Nosotros podríamos trabajar mucho mejor de lo que se trabaja con la Provincia si no fuera por eso. Lamentablemente es muy difícil el diálogo. Compara la seguridad en el oeste de la Ciudad con la del oeste del conurbano y esa zona de Provincia es como el Far West. Por eso Jorge Macri puso en marcha el operativo Muro: para que no ingrese lo peor del conurbano.

P.: Desde el peronismo y la izquierda porteña califican al Muro como un “show mediático” con baja efectividad real…

L.A.: Los operativos podrán molestarles a esos sectores, pero para nosotros son una necesidad fundamental: queremos proteger a los porteños de los que vienen a robar. Hay muchos que vienen a trabajar y también están de acuerdo con los controles. Hoy estamos en un nivel históricamente bajo en todos los delitos, desde robos y hurtos hasta homicidios. Por ejemplo, los homicidios dolosos en villas bajaron 70% en los últimos 3 años. Eso es un logro de Jorge Macri.

Mariano Fuchila

Laura Alonso sobre las críticas a Tormenta Negra: "Los operativos llevan seguridad al vecino"

P.: Días atrás realizaron el segundo operativo Tormenta Negra en los barrios populares. La oposición afirma que los operativos de saturación en las villas estigmatizan a sus habitantes. ¿Qué tiene para decir al respecto?

L.A.: La ley y el orden rigen en todo el territorio porteño. Las villas son parte de la Ciudad y la policía tiene que estar presente. Los operativos llevan seguridad a los vecinos. Los que más aprueban estos operativos son los que viven en las villas. Más allá de la cháchara política de algunos sectores del pseudoprogresismo, cuando quieras te invito a caminar por los barrios populares. Si le preguntás a 10 vecinos, siete u ocho están a favor. También impulsamos la clausura de corralones para evitar que continúe la construcción ilegal en las villas porque eso trae inseguridad. Fue una decisión clara de Jorge Macri porque entendemos que la política de urbanización de villas fracasó. De alguna manera eso se refleja en nuestro Presupuesto: vamos a invertir los recursos de vivienda en el acceso al crédito hipotecario.

P.: ¿La integración de los barrios populares no debería ser una política pública común a cualquier gobierno porteño, más allá del color político, teniendo en cuenta los beneficios que genera tanto para sus habitantes como para los vecinos de los barrios circundantes?

L.A.: Nosotros en este momento queremos darle soluciones a la clase media. Por eso los recursos del Presupuesto destinados a vivienda van a ir al acceso al crédito hipotecario. Queremos que la clase media argentina pueda volver a ser propietaria, que los hijos que hoy no pueden ser propietarios, puedan soñar con tener un crédito y tener su propio departamento o su propia casita. Esa es una deuda que tiene la Ciudad con la clase media porteña hace mucho y con estas medidas de Jorge Macri hay una decisión política de devolverle el acceso al crédito. Por eso votamos una ley que destina utilidades del Banco Ciudad para ese fin.

P.: ¿Ley y Orden es el principal eje de gestión?

L.A.: La ley y el orden son la base de la libertad y la clave para que la Ciudad siga progresando. Sin seguridad no hay libertad. Por eso es importante destacar que gracias a la inversión que hicimos en Seguridad, y a la que estamos proyectando en el Presupuesto 2027, Buenos Aires es una de las capitales, si no la capital más segura de todo el continente.

El equilibrio fiscal como "una marca del PRO" y la importancia del subte F

P.: Para el año que viene proyectan equilibrio fiscal nuevamente.

L.A.: El equilibrio fiscal es una marca del PRO. Creemos que hay que administrar e invertir con responsabilidad los recursos de los contribuyentes porteños y de los no porteños que también trabajan y contribuyen en la Capital. El orden fiscal debe asegurar también cierta cantidad de servicios fundamentales e inversión en obras. Gracias a eso la Ciudad tiene una red de salud pública envidiable con 34 hospitales, 52 centros de salud, miles de médicos, miles de enfermeros, decenas de escuelas públicas y privadas con subsidio, donde estamos dando el debate sobre cómo incorporar la Inteligencia Artificial en el aula, cómo formamos a nuestros docentes para el presente y el futuro, cómo trabajamos la cuestión de la regulación del uso de celulares en las aulas, el abordaje de la salud mental y emocional de los chicos y cómo implementamos la ESI en la escuela junto con la familia.

P.: Proyectan un importante gasto en obra pública, pero también se observa una caída en los recursos debido a deterioro en la actividad. Sin embargo, anuncian una rebaja de impuestos. ¿Cómo conviven esas tres patas?

L.A.: Somos conscientes del sacrificio y el esfuerzo que muchas familias vienen haciendo en esta etapa de transformación económica que es muy impactante. Las familias saben que la macroeconomía había que ordenarla y entienden que esto era necesario. Pero en este tercer año de Milei aparecen efectos negativos y hay porteños a los que el día a día les está costando más. Creo que aquí está la sensibilidad de escuchar esas necesidades. Mantenemos el equilibrio fiscal y la inversión, pero también aliviamos el bolsillo de la clase media con una baja de patentes, con exenciones de ABL de jubilados, con exenciones por 6 meses de ABL para gastronomía, hotelería y librerías, con la eliminación o la exención de impuestos a los sellos en algunos trámites como, por ejemplo, en el acceso a primera vivienda. Queremos que estén menos agobiados.

El subte F conectará Barracas con Palermo y será la séptima línea de la Ciudad de Buenos Aires. GCBA

P.: Finalmente, el gobierno de Macri dio un paso importante este viernes con la apertura de la licitación para la construcción de la línea F. ¿Qué lugar ocupa el nuevo subte en el mapa de obras que lleva adelante esta gestión?

L.A.: Es una gran obra y una gran decisión de esta administración, teniendo en cuenta que se va a financiar con recursos propios y que no requerirá de asistencia del Gobierno nacional, como sí ocurre en Chile por ejemplo. Somos una ciudad autónoma y la financiamos nosotros. Va a ser la línea más moderna de todas y tendrá tecnología de punta. Una vez que empiece a funcionar la tuneladora, en seis años vamos a tener un nuevo subte que va a aliviar a las demás líneas, que se va a complementar con el Trambus y que permitirá ampliar la red de transporte público.

P.: Luego de años de reclamos se iniciará la ampliación de la red y en el Presupuesto 2027 proyectan duplicar el gasto en subte. En términos de movilidad, hay proyectos para construir más líneas y es un aspecto que suelen reclamar desde la oposición. ¿De qué depende?

L.A.: Estamos de acuerdo que tiene que haber más líneas de subte como piden algunos sectores, pero hay que mantener el equilibrio fiscal, tener responsabilidad a la hora de hacer inversiones tan grandes y no hacer demagogia. Hoy la Ciudad está en condiciones fiscales y financieras de enfrentar esta obra. Ojalá que a la Argentina le vaya bárbaro y que a CABA le vaya todavía mucho mejor para que en 2 o 3 años podamos anunciar la construcción de otra línea, pero desde el PRO administramos con responsabilidad y no tiramos ideas por tirar.

P.: ¿El equilibrio fiscal y la rebaja de impuestos también vienen acompañados de recortes en el Estado?

L.A.: Sí, hubo una baja muy importante en la planta administrativa y en los contratos de personal. Creemos que es más necesario tener más profesionales en los hospitales, en un momento en el que hay más demanda en la salud pública porque muchos vecinos perdieron su prepaga, y también más policías, y que quizá no se necesitaba tanta gente en la administración general o en cargos gerenciales. El recorte es parte de calibrar el Presupuesto y de priorizar recursos, los cuales deben ir a atender las necesidades de los porteños y las necesidades de infraestructura que tiene la Ciudad.

P.: Por lo pronto, frente a un escenario en el que no se espera una reactivación inmediata, se aprobaron exenciones en IIBB, la Ciudad adhirió al RIGI y se sancionó el RIMI CABA ¿Apuestan con esas medidas a que la economía se recomponga en 2027?

L.A.: Sí. Estamos trabajando fuertemente para que haya más inversión privada en la Ciudad para ayudar en ese sentido. La exención en ABL a gastronómicos, hoteles y librerías es importante. Te pongo otro ejemplo: el año que viene se corre el MotoGP en el Autódromo. Es un evento internacional. Van a venir miles de personas. Eso generará un dinamismo económico especialmente en la zona sur. Se creará empleo temporario para muchos vecinos, moverá el turismo nacional e internacional con la llegada de nuevos vuelos. Te pongo este ejemplo porque el turismo es uno de los ejes centrales para la Ciudad más linda del mundo.

P.: Mencionaba la ESI. ¿Se está implementando la ley?

L.A.: Absolutamente. La ley está vigente y ha cumplido 20 años. Cuando las leyes están vigentes, nosotros hacemos lo mejor para cumplirlas. Lo mismo con la ley Penal Juvenil. En ambos casos tienen que ver con la niñez, la adolescencia, la entrada a la juventud y con la formación de buenas personas. Hay un diálogo permanente entre la escuela y las familias.

P.: Respecto al Régimen Penal Juvenil, en los últimos días se reabrió el debate a raíz del fallo de la jueza Laura De Marinis. La Legislatura comenzó a tratar una modificación a la ley vigente. ¿Qué opinión tiene al respecto?

L.A.: El fallo es un mamarracho. Nosotros creemos que hay que aplicar la ley porque está vigente, la cual prevé un montón de instrumentos que le permitían a esa jueza, o cualquier otro juez, tomar medidas respecto de un menor de 14 o 15 años que esté delinquiendo en la Ciudad. Vamos a actualizar la ley, pero la que está vigente le daba instrumentos a la jueza. La respuesta de la Cámara Penal de la Ciudad fue unánime, primero apartándola y segundo dejando claramente establecido que la ley está vigente, que hay instrumentos y que había gradualidades para su aplicación.

P.: ¿Qué ocurre hoy con ese adolescente cuando es detenido?

L.A.: Hoy hay un montón de institutos y de instituciones que cuidan los derechos de los niños. A nosotros como Gobierno nos interesa saber quiénes son esos adolescentes, cuál es su ambiente, su situación familiar, su situación escolar y por qué motivo cometen un delito y si están siendo utilizados por un mayor o por organizaciones delictivas. Creemos que la nueva ley Penal Juvenil ayuda a sacar a los chicos de ese lugar y estamos preparados para aplicarla, pero también queremos ayudar a que cada adolescente pueda reinsertarse y que encuentren su plan de vida. Y al mismo tiempo hay un cambio de paradigma que es la defensa del derecho de las víctimas a participar en el proceso penal y a que sean escuchadas. Nosotros comprendemos esa demanda.

Laura Alonso analizó la gestión de Jorge Macri en la Ciudad, habló sobre la relación con La Libertad Avanza y evaluó la gestión de Javier Milei en Nación. Mariano Fuchila

Laura Alonso: "El ordenamiento de la Ciudad ayuda a que esté más limpia y segura"

P.: La gestión de Jorge Macri concentró muchas críticas durante los primeros dos años. Una de las más recurrentes apuntó sobre la higiene urbana. ¿Mejoró la imagen del Gobierno que tiene el vecino?

L.A.: Yo creo que sí, pero porque cambió mucho la gestión en el último año. En higiene y limpieza se van a empezar a ver transformaciones. Yo ya las veo, pero por ahí los vecinos van a empezar a notar en unas semanas o en uno o dos meses. Se ha trabajado mucho con las empresas.

P.: ¿Qué cambios trabajaron?

L.A.: En el cumplimiento del contrato, por empezar. En revisar su tecnología, en ver si había alguna necesidad especial que no estaba cubierta y que se podía cubrir. Se les ha pedido un esfuerzo extra porque por ahí en los recursos previstos se habían ido un poquito…ahora están haciendo su aporte.

P.: ¿Se aplicaron multas a las empresas?

L.A.: Sí. También hubo multas para las empresas en su momento y se trabajó con el sindicato fuertemente. Estamos conversando con ellos, pero también es un trabajo que involucra a todos, desde el vecino que debe entender que la basura se saca de 19 a 21hs hasta los encargados de edificios, los gastronómicos o las escuelas que generan muchos residuos. Todos debemos cumplir para que la Ciudad se vea más ordenada y limpia. También ha contribuido muchísimo a la política de ordenamiento del espacio público.

P.: ¿En qué sentido?

L.A.: Hoy no hay más manteros ni venta ilegal en ningún centro comercial. Tampoco trapitos porque se aumentaron las penas. No hay más cortes ni piquetes. Es un logro compartido con el Gobierno nacional. Todo eso ayuda al ordenamiento, a que la Ciudad esté más limpia y que sea más segura. En las zonas de Flores y Once bajó el delito.

Laura Alonso sobre los reclamos del PRO a LLA: "Queremos que el equilibrio fiscal sea 'de alta calidad' para que los argentinos vivan bien"

P.: Recién mencionó el tema piquetes y dijo que es un logro compartido con Nación, pero Patricia Bullrich atribuye ese cambio a su gestión como ministra. Pilar Ramírez hace unos días publicó un video sobre la falta de limpieza en la zona sur. ¿Cómo está la relación con La Libertad Avanza en la Ciudad?

L.A.: La relación con La Libertad Avanza es buena. En la Legislatura colaboran como una oposición constructiva, así como el PRO colabora con el Gobierno nacional. Cuando nosotros detectamos que hay algo que no está funcionando como debería o hay algo que nosotros no estamos dispuestos a acompañar, lo decimos.

P.: ¿Están dadas las condiciones para una alianza en Ciudad y en Nación?

L.A.: Hablar de alianzas sin el calendario electoral me parece temerario. Cuando haya calendario electoral empezará otra conversación. En el ámbito de la Ciudad todavía ni tenemos establecida la fecha de elecciones. Todos estamos concentrados en hacer nuestro trabajo. En la Legislatura, el PRO trabaja con todos los bloques para encontrar soluciones que sirvan a que los porteños vivan mejor. En la Nación colaboramos igual, pero tenemos diferencias porque no somos lo mismo.

P.: ¿Cuáles son las diferencias?

L.A.: Tenemos diferencias porque no coincidimos en todo. Como dice Mauricio (Macri), estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero queremos que sea “de alta calidad” y sirva para que los argentinos vivan bien, con buena infraestructura, que se puedan mover dentro de sus ciudades o provincias en sus rutas con seguridad. Somos partidos distintos, tenemos historias diferentes y otro estilo: somos ñoños republicanos. A mí personalmente no me gusta el insulto ni el ataque a la prensa. También considero importante cuidar las instituciones. El blindaje del cambio, del que hablamos desde el PRO, se da con leyes y con instituciones sólidas, transparentes y con reglas claras. En política exterior creo que estamos ubicados en el lado correcto, pero deberíamos mejorar la relación con Europa y llevarnos bien con Brasil porque los vínculos entre las naciones están más allá de los gobiernos.

P.: ¿Y con China?

L.A.: Es un país importante para la Argentina. Nosotros les vendemos mucho de nuestra producción y ellos nos compran bastante. Eso no quiere decir que compartamos la visión sobre los sistemas políticos, pero debemos llevarnos bien y desideologizar la política exterior. Hoy creo eso porque también es parte de una evolución que yo hice en los casi 20 años que llevo en la política. Cuando uno empieza tiende a caer en el ataque personal y creo que lo que tenemos que discutir son ideas. Hoy los distintos partidos tenemos un prontuario o mejor dicho un currículum para poner arriba de la mesa y mostrarlo. Algunos realmente tienen prontuario, como Cristina (Kirchner).

P.: Ya que trajo a la conversación a la expresidenta, esta semana sus abogados recurrieron a la ONU para que revise su condena. ¿Ve posible una Cristina candidata en 2027 como pide un sector del peronismo?

L.A.: Eso es una ridiculez, un disparate de cuarto nivel para confundir y desinformar a la ciudadanía. La gente está harta de Cristina Kirchner. Lo tiene clarísimo y está claro en la Justicia porque está condenada y con prisión domiciliaria. Fue parte responsable de una estructura de corrupción iniciada por su marido y continuada por ella. Ahora está enfrentando un segundo juicio que es el de Cuadernos y se viene un tercero por Hotesur y Los Sauces. Esa idea de Cristina candidata no sirve más que para una interna. Después le puede pedir a la comisión interplanetaria del sistema intergaláctico que la declare inocente, pero no va a suceder. La discusión que vamos a tener en 2027 es si el candidato del peronismo la va a indultar si llega a ser electo.

P.: ¿Cree que es posible una victoria del peronismo?

L.A.: Creo que los argentinos no podemos volver atrás. La peor opción es que voten al kirchnerismo, porque no se puede volver a ungir a la máquina de robar que fueron, son y serán.

P.: ¿A Kicillof lo identifica como kirchnerista? ¿Lo ve en ese lugar?

L.A.: Creo que es todo lo mismo. No puedo ver diferencias. Veo a la provincia de Buenos Aires y miro la Ciudad y sé que acá hay seguridad, los hospitales funcionan, las escuelas están abiertas y no se caen a pedazos, el subte funciona y los porteños pueden caminar por la calle a cualquier hora. La provincia es un desastre. Él personalmente no tendrá prontuario, pero tiene una trayectoria horripilante como ministro de Economía y como gobernador.

P.: Habló de la corrupción kirchnerista. ¿Qué opina sobre las denuncias contra miembros del Gobierno libertario por la causa $LIBRA, el caso ANDIS y la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni? ¿Cree que hay intención de la Justicia de investigar en profundidad estos casos?

L.A.: Creo que la Justicia está avanzando en todas las causas. En ANDIS hubo pasos importantes. Lo mismo ocurre en la que tiene bajo investigación al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. No veo interferencias judiciales como sí ocurría durante el kirchnerismo. Tampoco veo a nadie armando causas en contra de los opositores. Así que yo creo que la mejor decisión siempre debe ser someterse a la investigación judicial y es bueno para la república, como ñoña republicana, que se investigue.

P.: ¿Jorge Macri será reelecto en 2027?

L.A.: Estoy convencida de que sí, va a suceder. Creo que Jorge tiene una gran chance de ser reelecto, porque ha mejorado mucho la gestión. Ahora se viene una Ciudad del futuro. Después de haber ordenado CABA en estos tres años tenemos que empezar a pensar en la agenda del futuro para Buenos Aires.