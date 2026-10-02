Halliburton ratificó que "ninguna de sus filiales" prestará servicios en las islas Malvinas + Agregar ámbito en









El mes pasado, una de las principales petroleras del mundo había anunciado su decisión. La Oficina del Presidente de la República Argentina celebró su compromiso.

Sea Lion busca comenzar a explotar recursos hidrocarburíferos en las islas Malvinas desde el 2027.

Tal como lo había expresado a inicios de septiembre, cuando Casa Rosada expuso que incluiría la estrategia comercial para el reclamo por la soberanía en las islas Malvinas, la firma estadounidense Halliburton, líder de extracción y producción de petróleo, ratificó que no operará en territorio nacional ni se vinculará con el proyecto Sea Lion.

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"La Oficina del Presidente celebra la decisión de Halliburton Company, una de las principales compañías de servicios petroleros del mundo, de ratificar su compromiso con la República Argentina, confirmando de manera definitiva que ninguna de sus filiales, tanto en el país como en el resto del mundo, prestará servicios para el proyecto Sea Lion ni participará en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas", planteó el Ejecutivo desde sus redes sociales.

Luego consideraron que la decisión, atribuida a la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería Argentina, representa "un nuevo resultado de las medidas impulsadas por el Presidente Javier G. Milei para defender los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes".

El comunicado además promete que el gobierno "continuará desplegando las herramientas legales, diplomáticas y administrativas a su alcance para evitar que emprendimientos desarrollados sin autorización argentina desconozcan los derechos e intereses de nuestro país y procurará que ninguna actividad económica contribuya a consolidar una situación contraria a la posición argentina".

pic.twitter.com/PmddOjQlEX — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 2, 2026 Malvinas: Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pidió Argentina por el proyecto Sea Lion Reino Unido rechazó este miércoles el arbitraje internacional que Argentina pide para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas y calificó la acción como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.

“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran. Para la funcionaria británica, la decisión del país de iniciar un arbitraje constituye “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas”. Además, aseguró que las actividades relacionadas con hidrocarburos en el territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”.

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