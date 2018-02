Gobierno no renueva con Ferrovías y busca concesionario para Belgrano Norte

El Gobierno decidió no renovar el contrato de concesión del Ferrocarril Belgrano Norte, que opera la empresa Ferrovías y cuyo vencimiento será el 31 de diciembre próximo.



A través de una resolución del Ministerio de Transporte publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo rechazó el pedido de prórroga del contrato por diez años que había formulado la compañía que pertenece al holding Emepa, del empresario Gabriel Romero, quien está a cargo de ese servicio desde marzo de 1994.



"No estarían dadas las condiciones exigidas por el Contrato para conceder la prórroga solicitada, sino más bien, en función de un análisis integrador donde se consideró la evolución histórica de la ejecución del Contrato, el desempeño operativo del concesionario, el impacto de la emergencia económica, las políticas públicas que en materia ferroviaria se proyecta instrumentar, no garantizan la prestación eficiente del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros", según el texto oficial.



Para Transporte, "se trata de un vínculo contractual que no responde a los intereses actuales del concedente" (el Estado).



La medida tiene como antecedente la decisión del Gobierno, en diciembre pasado, de no renovar el contrato de concesión del ferrocarril Urquiza, del grupo Roggio, a cargo de la empresa Metrovías.



Además, está en línea con lo resuelto por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a principios de noviembre cuando aprobó prorrogar nada más que por un año la concesión de la red de subterráneos a Metrovías mientras se convoca a una nueva licitación.



Trabajadores del tren Belgrano Norte denunciaron en múltiples oportunidades la situación de la línea y exigieron ayuda del Estado. "La demoras se producen porque no hay inversión", señalaron hace unos meses en diálogo con Radio 10, al tiempo que aseguraban que "no hay infraestructura ni repuestos para los trenes" por lo que el Belgrano Norte se encuentra en una etapa crítica.



El Ministerio de Transporte de la Nación reconoció hace un año las falencias del servicio y el propio Guillermo Dietrich prometió que inyectaría 1640 millones de pesos durante los próximos cuatro años para activar un plan de modernización, con obras de infraestructura y seguridad.



De acuerdo con la resolución publicada, los fondos que destina el Estado Nacional -por subsidios- para compensar los costos de operación del Belgrano Norte, representan el 94% de la cuenta de explotación de la empresa.



Ferrovías continuará como operador hasta que se seleccione al nuevo concesionario, tarea que demandará unos 18 meses, según estimó el Poder Ejecutivo.



Pero en el caso de que no se adjudique el servicio vencido ese período, la operación del Belgrano Norte quedará a cargo de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse).