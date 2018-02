La oposición cruje contra Caputo por la aparición nuevos vínculos a sociedades offshore

La oposición cuestionó al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por la aparición de documentos de la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos que lo vinculan a sociedades offshore.



Los nuevos archivos fueron publicados por La Nación y Perfil y pertenecen a la Securities and Exchange Commision. De acuerdo con estos medios, el funcionario habría participado entre agosto de 2009 y julio de 2015 de diferentes sociedades creadas para administrar varios millones de dólares en los denominados paraísos fiscales. Según estos matutinos, Caputo poseía el 75% de las acciones de la firma Princess International Group, radicada en Islas Caimán. Sin embargo, el ministro omitió informar sobre esta actividad personal en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) al asumir en diciembre del 2015 como parte del Gobierno.



"El Ministro de Finanzas Luis Caputo ocultó ante la AFIP y la OA que era dueño de sociedades offshores en las Islas Caimán. Otro escándalo más", aseguró Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria. "¿Laura Alonso denunciará a Caputo por haberle omitido que era dueño de offshores? Dudo. Entonces estará incumpliendo sus deberes como funcionaria, lo que también constituye delito", advirtió Rossi en una seguidilla de tuits.



Según anticipó el santafesino, el kirchnerismo impulsará una citación al Congreso. "Vamos a citar al Ministro Caputo para que concurra al Congreso a dar explicaciones", anunció.



Desde el Frente Renovador fueron un paso más allá y le reclamaron la renuncia a su cargo por su condición de representante del país ante el G20 y el "puesto clave" que ocupa. "La política de endeudamiento que fomenta el Gobierno a través del ministerio de Finanzas ya es en sí misma suficientemente gravosa para el país. Si encima hay conflictos de intereses por parte de los funcionarios a cargo de su ejecución, la situación sería doblemente grave. Es importante que la justicia avance cuanto antes en dilucidar si esta situación es efectivamente así", señaló el diputado del FR, José Ignacio De Mendiguren.



"La Oficina Anticorrupción y el Gobierno tienen que garantizar, como prometieron, la transparencia para que no quede ninguna situación dudosa", apuntó el legislador massista. "La Argentina no puede estar endeudándose a través de una persona a quien se le atribuye un delito muy grave. Es inaceptable que maneje las finanzas del país esta persona que ya cuenta con antecedentes. El ministro debe renunciar", enfatizó.



Carla Pitiot, otra diputada del FR, es otro caso de mentiras en el gabinete de Mauricio Macri. "Si lo de Caputo es así, es grave; si hubo ocultamiento, lo que hizo fue mentir no solo a la Oficina Anticorrupción que más que nunca deberá demostrar eficiencia y celeridad para investigar el caso; sino a todos los argentinos. Y si mintió debería renunciar", remarcó la dirigente.



Para Rossi, además la situación de Caputo supone también un caso de conflicto de interés, dado que fue él "quien negoció con los fondos buitres" el pago de la deuda que el Estado nacional contraía con los acreedores externos. "Como decía Jauretche, ´fuimos a negociar al Almacén con el Manual del Almacenero´", ironizó.