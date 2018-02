La balanza comercial sumó 13 meses en rojo: en enero registró déficit de casi u$s 1.000 millones

Tras reportar en 2017 el peor déficit de los últimos años, la balanza comercial mantuvo la tendencia negativa en enero al registrar un rojo de u$s 986 millones en enero, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).



Con el resultado del primer mes del año, el indicador acumula una seguidilla de 13 meses consecutivos en rojo.



En este primer mes del 2018, las exportaciones sumaron 4.750 millones de dólares (+10% interanual) y las importaciones alcanzaron a 5.736 millones de dólares (+32,1% interanual).







"El balance comercial de enero de 2018 refleja que el frente externo continúa con los mismos problemas que arrastró durante los últimos meses. El elevado dinamismo de las importaciones (+26,2% en cantidades) no es acompañado por el de las exportaciones (+4,6% en cantidades)", evaluó la Consultora Radar en un informe.



Por lo tanto, "se mantiene la tendencia al agravamiento del rojo comercial. Según nuestras proyecciones, el déficit comercial podría acercarse a los u$s 10.000 millones en 2018. En caso de confirmarse las caídas de proyecciones de producción de soja y maíz, el resultado podría agravarse, aunque sería en parte compensado por un aumento de los precios internacionales (sobre todo en derivados de la soja)", advirtió Radar.



El fuerte crecimiento de las importaciones de vehículos terminados (+48,5%) se relaciona con "la laxitud de la administración del comercio exterior y el incumplimiento del intercambio flex con Brasil", explicaron desde la consultora. Y remaraton: "Es uno de los principales motivos de la fuerte velocidad del crecimiento del déficit comercial. Se destaca también el crecimiento de los bienes de capital (+29,5%)".



Por el lado de las exportaciones, "la recuperación económica de Brasil continúa traccionando las ventas a dicho destino. Los datos muestran una suba de 10,5%, explicado principalmente por mayores ventas de vehículos (+43,3%). Sin embargo, vale señalar que su componente importado es alto, por lo que su resultado en términos de exportaciones netas (restado las importaciones) es moderado", señaló el informe.



Entre los productos exportados, se destaca el aporte del maíz (u$s 335 millones) y el biodiesel (u$s 163 millones).



La balanza comercial cerró en 2017 con un déficit récord de u$s 8.471 millones, en contraste con el superávit de u$s 1.969 millones de 2016 y en el marco de un crecimiento de las importaciones por sobre las ventas al exterior.



Se trató del mayor rojo comercial medido en términos de Producto Bruto Interno (-1,4% del PBI) desde salida de la Convertibilidad (1,5% del PBI en 1998), según indicó la consultora Ecolatina.