Macri ratificó el gradualismo económico y dijo que ya están "las bases firmes" para sostener el crecimiento

Informe de Marina Giacometti.-



Con un discurso de conciliador hacia la oposición, el presidente Mauricio Macri concurrió por tercera vez al Congreso nacional para inaugurar el 136° período de sesiones ordinarias. Durante su discurso, en el que no hubo grandes anuncios, ratificó el gradualismo y aseguró que están sentadas "bases firmes" para sostener el crecimiento.



En materia económica, el Presidente destacó que la inflación "ya bajó". "Vamos a cumplir las metas, vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones", garantizó. Y sostuvo: "A los que piden un shock de ajuste, les digo que acá venimos a reducir la pobreza". "La base está y sobre eso se construye el resto. Cada transformación está hecha sobre bases firmes y va a durar para toda la vida", remató.



Macri habló 40 minutos ante la Asamblea Legislativa donde pidió a la oposición que "abran su mente y su corazón y confíen en que todo lo que estamos proponiendo va a funcionar y está funcionando". "Necesitamos de todos", afirmó el mandatario. En el inicio de su exposición agradeció a los argentinos "por comprender que este es un esfuerzo que hacemos entre todos" y por "entender que las cosas llevan tiempo, y no hay atajos ni soluciones mágicas". "Lo peor ya pasó, ahora vamos a crecer (...) el esfuerzo que hicimos va a traer frutos", aseguró.



En otros pasajes de su discurso, Macri homenajeó a los tripulantes del submarino ARA San Juan, anunció un proyecto de blanqueo laboral, ampliación de las licencias por paternidad, el endurecimiento de las penas para conductores que manejen en estado de ebriedad o superen los límites de velocidad permitidos, y la creación de un parque nacional urbano en Campo de Mayo.







Asimismo, se refirió al ajuste de los Presupuestos de las administraciones y sostuvo que "no podemos gastar más de lo que tenemos, en esto nos pusimos de acuerdo con los gobernadores". "Llegó el momento de ser serios con el desequilibrio fiscal", lanzó.



Respecto a lo laboral -uno de los pocos anuncios que realizó y que era esperado-, el jefe de Estado dijo que se presentará un "proyecto de inclusión laboral para quienes están en la informalidad", el cual incluirá que no perderán su antigüedad en el trabajo. Se trata de la división en al menos dos proyectos la reforma laboral, tal como anticipó ayer Ámbito Financiero. En ese apartado también abogó por la igualdad salarial entre hombres y mujeres. además del anuncio de la extensión de las licencias por paternidad.



Entre los logros de su gestión, Macri destacó que "los salarios le ganaron a la inflación", que "está bajando" así como la desocupación, y detalló que "el total de empleados registrados aumentó a 270.000", aunque admitió que "la mitad de los trabajadores en la Argentina está en la informalidad".



Además pidió que se acelere la aprobación de la reforma del Código Penal, la del Código Procesal Penal, y la extinción de dominio. Por otro lado, dio un nuevo mensaje para que se discuta el aborto legal y anunció que se dictará educación sexual en las escuelas. "Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos", afirmó el Presidente, y agregó: "Por eso vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año".



Pero también hubo espacio para hacer una férrea defensa del accionar de las fuerzas de seguridad en el combate del delito. "No creemos que tengamos que caer en la mano dura ni el abolicionismo para resolver la inseguridad (...) queremos sentirnos cuidados, y por eso hay que pensar en los que nos cuidan", señaló Macri. Sus dichos se dan en el marco de lo sucedido con el efectivo Luis Chocobar, a quien la Justicia investiga por exceso en el cumplimiento de su deber cuando disparó por la espalda y mató a un delincuente que había apuñalado a un turista tras un robo.





