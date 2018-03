El Central salió a vender divisas para ponerle un techo a la disparada del dólar, que bajó a $ 20,52

El Banco Central salió a vender este lunes divisas para ponerle un techo a la disparada del dólar, que bajó dos centavos a $ 20,52, en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



El billete llegó a tocar su récord intradiario de $ 20,65 en momentos de un aumento en la aversión al riesgo global y frente a persistentes presiones inflacionarias.



En tanto, el mayorista cedió ocho centavos centavos a $ 20,24 después de tocar su máximo histórico de $ 20,40. En ese nivel, la autoridad monetaria decidió intervenir en el mercado para frenar la escalada de la cotización, confirmaron operadores a este medio, quienes calcularon que el BCRA habría desembolsado u$s 50 millones y el resto (unos u$s 30 millones) fue por venta de bancos privados.



El Banco Nación, por su parte, cerró el tipo de cambio a $ 20,2100 vendedor para la transferencia y el billete a $ 20,4500 vendedor.



Se trata de la primera vez en casi siete meses que la entidad comandada por Federico Sturzenegger no participaba activamente de las operaciones en el MULC. La última vez que el BCRA vendió en el mercado fue el 11 de agosto pasado, la jornada previa a las PASO, ocasión en la que se desprendió de u$s 200 millones para evitar que la cotización supere los $ 18,01.



"El BCRA dio la puntada inicial y lo siguió el mercado que se había cargado con dólares a precios altos", afirmó a ámbito.com Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios. Y agregó: "La autoridad monetaria dejó que se excediera la cotización, a la que hoy consideró demasiado alta. Con esta intervención le da escarmiento al que especula y al mercado en general".



Durante la rueda, la divisa tuvo una apertura con fuerte impronta tomadora y con un recorrido decididamente alcista que le hizo tocar nuevos máximos históricos. Los pedidos de compra fueron impulsando una importante corrección en los precios que escalaron posiciones hasta ubicarse 17 centavos arriba del cierre anterior hasta que apareció el Banco Central con ventas en el sector.



La agresiva intervención de la autoridad monetaria generó una baja de la cotización que sólo se detuvo cuando los precios anotaron mínimos en los $ 20,19 en la última hora de operaciones. Con algunos altibajos y una pequeña recuperación el dólar se ubicó sobre el final en un nivel inferior al del cierre previo.



En este contexto, el volumen operado cayó un 10% hasta los u$s 604 millones, con lo que acumula una baja del 35% en lo que va de marzo.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 25,5% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 185 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles. Las Lebac, en el segmento secundario, se operaban al plazo de 16 días a 26,5% TNA y la de 261 días al 25,05 % TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 470 millones, más del 40% se operó para fin de mes a $ 20,53 con una tasa implícita de 22,2% TNA y el plazo más largo fue mayo, que cerró a $ 21,335 a una tasa del 23,35% TNA.



En la plaza paralela, a su vez, el blue subió cinco centavos a $ 20,55, después de alcanzar en el inicio de la jornada su máximo histórico de $ 20,65, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cae 15 centavos a $ 20,28.





Por último, las reservas del Banco Central subieron el viernes u$s 316 millones hasta los u$s 61.766 millones.