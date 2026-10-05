El insólito pedido del arquero de Benín a la AFA para la despedida de Lionel Messi

Marcel Dandjinou sugirió que confeccionen al menos 25 camisetas para el plantel africano y así evitar disputas entre sus compañeros. Además, avisó que saldrán a competir en el Monumental: “No estamos aquí para ser turistas”.

A horas de una jornada que promete quedar marcada a fuego en la historia del deporte argentino, la previa del amistoso internacional entre la Selección Argenitna y lade Benín,en el Estadio Monumental, sumó un capítulo tan insólito como llamativo.

En el marco del partido que, que se jugará este martes 6 de octubre y que marcará el adiós de Lionel Messi de la Selección Argentina ante el seleccionado de Benín, el arquero del conjunto visitante, Marcel Dandjinou, irrumpió en escena con una propuesta inédita dirigida directamente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para garantizar la paz en su vestuario.

El pedido gira en torno al bien más preciado y codiciado de la noche porteña: la camiseta número diez de la "Pulga". Consciente de la locura que despierta el astro rosarino tanto en propios como en ajenos, el arquero africano intentó adelantarse al inevitable tumulto que se generará tras el pitazo final para conseguir el histórico recuerdo.

"Si le preguntas a cualquier jugador de mi equipo, todos quieren su camiseta. Así que sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si solo uno de nosotros va a pedir la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos queremos una!", confesó con total honestidad el jugador de 28 años, referente bajo los tres palos del Kruger United de la Premier League sudafricana.

De prosperar el particular requerimiento del futbolista, la dirigencia de la AFA tendría que poner a disposición de la delegación visitante más de 25 prendas oficiales del capitán argentino para repartir entre la nómina de futbolistas citados para la cita internacional.

Sin embargo, más allá de la admiración profesada hacia la figura del capitán albiceleste, Dandjinou se encargó de dejar bien en claro que el combinado africano no pisó suelo sudamericano con el objetivo de ser un mero espectador ni de limitarse a aplaudir el homenaje organizado en Núñez. En ese sentido, el guardameta desmintió categóricamente los trascendidos sobre supuestos inconvenientes logísticos o cortes de suministros en el hotel donde se aloja la delegación en Buenos Aires y enfatizó la postura con la que saltarán al campo de juego.

Marcel Dandjinou, arquero de Benín, analizó la despedida de Lionel Messi e hizo un pedido para evitar polémicas con la camiseta del 10 en su propio vestuario. x

"No hemos tenido ningún problema aquí en Buenos Aires, la verdad es que hemos dispuesto de muy buenas condiciones para entrenar y preparar el encuentro", aclaró el futbolista ante las consultas sobre la infraestructura. Y de inmediato, elevó la vara del desafío deportivo: "Para mí este partido es una oportunidad irrepetible, pero no debemos olvidar que representamos a nuestro país. Esto es fútbol, once contra once. Podemos ganar, empatar o pueden ganar ellos, pero no venimos a hacer turismo a la Argentina; venimos a jugar y a competir al máximo nivel".

En la misma línea, Dandjinou abordó la posibilidad hipotética de quedar frente a frente contra el máximo ídolo argentino en una acción decisiva cerca del cierre del choque, remarcando que mantendrá profesionalismo profesional sin importar la magnitud del evento ni la carga emotiva de la velada.

"Para mí, Messi es una verdadera leyenda, uno de los reyes de este deporte con el que todos crecimos. Pero soy portero y mi misión es detener los balones. Aunque fuera el último minuto y pitaran un penal para la Argentina, si lo lanza Messi voy a intentar pararlo. Estamos aquí para celebrar su carrera, pero nadie nos pidió que le regalemos un gol. Y conociéndolo a él, tampoco necesita que le regalen nada: si quiere marcar, tendrá que esforzarse para conseguirlo", concluyó el arquero de Benín, anticipando un duelo tan festivo en los pasillos como disputado sobre el césped.