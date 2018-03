Varios gobernadores del PJ pegaron el faltazo a la reunión partidaria

La mayoría de los gobernadores peronistas que conforman el Consejo del Partido Justicialista (PJ) nacional, no asistieron este jueves a la reunión partidaria formal que tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires y atribuyeron su ausencia a problemas en los vuelos, aunque fuentes allegadas a los mandatarios admitieron diferencias con el kirchnerismo.



Estuvieron ausentes en el encuentro los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Uñac (San Juan), Gildo Insfran (Formosa), Domingo Peppo (Chaco) y Juan Manzur (Tucumán).



Los gobernadores ausentes atribuyeron la ausencia a la suspensión de vuelos de Aerolineas Argentinas, aunque fuentes allegadas a los mandatarios admitieron que era por "diferencias con el kirchnerismo".



En un temario sin puntos complejos, los mandatarios justicialistas o sus representantes no asistieron salvo la presencia de la catamarqueña Lucía Corpacci y el legislador Luis Beder Herrera, alineado con el gobernador riojano Sergio Casas.



El encuentro, en el que se debatirá un documento crítico sobre la realidad del país, pudo comenzar gracias al quórum justo que aportaron dirigentes cercanos al Frente para la Victoria.



Entre los presentes están el presidente del PJ José Luis Gioja, Jorge Taiana, Verónica Magario, Daniel Scioli, Gustavo Menéndez, Andres Rodriguez, Antonio Caló, Victor Santa Maria, Fernando Navarro, Juan Manuel Abal Medina, Guillermo Snopec, José Neder, Sergio Urribarri, Martín Soria, Guillermo Moreno, Leonardo Nardini, Daniel Filmus, Eduardo Fellner, Rubén Marín, Rubén Rivarola, Beatriz Rojckes de Alperovich, Mariano Cascallares y Dario Félix, entre otros.



Tras la reunión del Consejo, que comenzó cerca de las 16 en el quincho del segundo piso de la sede porteña de Matheu 130, se espera un documento que no sería del agrado del Peronismo Federal de los gobernadores que en el Parlamento nacional, representado por el senador Miguel Pichetto, quien también faltó.