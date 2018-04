Argentina lidera el ránking de consumo masivo en la región

Los argentinos consumen un 41% más que el promedio de las personas de Latinoamérica, en las categorías de consumo masivo y duplican a Bolivia, Ecuador y Perú mientras que Chile y Brasil siguen en segundo y tercer lugar respectivamente, según un informe privado.



Además, el consumo en Argentina logra la mayor diferencia en los sectores de bebidas sin alcohol, alimentos secos, y cuidado personal, donde las personas consumen el doble que el promedio de la región.



El consumo masivo cayó 10% en términos per cápita en Argentina en los últimos cinco años -comparando 2013 con 2017-, período en el cuál la mayoría de los países de la región mostró crecimiento -exceptuando Brasil-. A pesar de la caída, Argentina todavía lidera el ranking.







"Más allá de la importante caída en el consumo per cápita de la base de la pirámide en los últimos dos años, por los incrementos en servicios públicos sobre la inflación, Argentina todavía mantiene una diferencia relativamente baja entre niveles socio-económicos cuando se la compara con otros países de la región, y eso todavía marca la diferencia", resaltó Federico Filipponi, director comercial de KantarWorldpanel.



Agregó que "Argentina tiene un producto bruto interno por habitante 15% inferior a Chile, sin embargo el consumo masivo per cápita es 5% superior, esto en parte se explica porque en nuestro país aún faltan ajustes en los valores de los servicios públicos, que limitarán el ingreso disponible para el consumo masivo en los hogares de menores recursos, y así el nivel de consumo se nivelará con el del país trasandino".