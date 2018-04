China activó oficialmente un reclamo en la OMC por los aranceles de EEUU al acero

El ministerio de Comercio de China inició oficialmente un procedimiento de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los aranceles de Estados Unidos para sus importaciones de acero y aluminio.



La iniciativa sigue a un pleito entre los dos países acerca del libre comercio, que se ha intensificado desde una investigación de Estados Unidos sobre las prácticas de propiedad intelectual de China hasta la imposición de aranceles a las importaciones.



La cartera de Comercio dijo que las medidas de Estados Unidos contra el acero y el aluminio no eran para mantener la seguridad nacional, sino que fueron aplicadas por motivos de proteccionismo comercial.



El ministerio dijo en un comunicado publicado en su sitio web que la acción de Estados Unidos era una "grave violación del principio de no discriminación del sistema multilateral de comercio" y violaba sus compromisos de reducción arancelaria en el marco de la OMC.



Como Estados Unidos no negoció una compensación, China tuvo que iniciar el procedimiento de solución de disputas para defender sus derechos e intereses, dijo el Ministerio.



La oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos dijo previamente que los aranceles se establecieron por motivos de seguridad nacional y que las objeciones eran "infundadas".



Las normas de la OMC incluyen una exención para las medidas relacionadas con la seguridad nacional.