Cuánto sale armar una rutina de skincare para el frío: precios y opciones en junio 2026

La belleza facial entiende de estaciones y para cuidar la piel de la mejor manera hay que conocer los mejores productos.

Con la llegada de las bajas temperaturas, el cuidado de la piel se vuelve una prioridad para muchas personas. El frío, el viento y los ambientes calefaccionados suelen provocar sequedad, irritación y tirantez, por lo que cada vez más argentinos incorporan rutinas de skincare para proteger el rostro durante el invierno.

Lejos de ser una tendencia de belleza pasajera , el cuidado diario de la piel se consolidó como un hábito que combina bienestar, prevención y salud. La limpieza adecuada, la hidratación y la protección solar forman parte de una rutina básica recomendada por especialistas para mantener la barrera cutánea en buen estado durante todo el año.

En junio de 2026 existe una amplia variedad de productos disponibles en el mercado argentino, desde opciones económicas hasta líneas dermocosméticas de alta gama. Los precios pueden variar considerablemente según los ingredientes, la tecnología utilizada y el origen de cada fórmula.

Conocé cuánto sale una buena rutina para el cuidado de tu piel en este invierno.

Una rutina de skincare invernal efectiva comienza con un limpiador suave . Durante esta época se recomienda evitar productos con sulfatos agresivos que puedan eliminar los aceites naturales de la piel. Las emulsiones limpiadoras, leches desmaquillantes, aceites de limpieza y geles específicos para pieles sensibles son algunas de las alternativas más utilizadas.

El segundo paso fundamental es la hidratación. Las cremas y geles humectantes ayudan a reforzar la barrera protectora de la piel y a evitar la pérdida de agua provocada por el frío. Los productos que contienen ácido hialurónico, niacinamida, ceramidas o manteca de karité suelen ser especialmente valorados durante los meses invernales.

La rutina puede complementarse con un sérum hidratante para aportar activos concentrados en capas más profundas de la piel, un protector solar de uso diario y un bálsamo labial que prevenga la resequedad y las grietas causadas por las bajas temperaturas.

Skincare El invierno puede resecar de más la piel, por lo que es necesario cuidarse. Imagen: Freepik

Qué hay que tener en cuenta a la hora de armar una rutina

Uno de los principales aspectos a considerar es el tipo de piel. Las personas con piel seca suelen necesitar productos más densos y nutritivos, mientras que quienes tienen piel mixta o grasa pueden optar por texturas más livianas que aporten hidratación sin generar sensación oleosa.

También es importante prestar atención a los ingredientes. Durante el invierno suelen destacarse activos como el ácido hialurónico, el pantenol, las ceramidas, la centella asiática y la niacinamida, ya que ayudan a retener la humedad y fortalecer la barrera cutánea.

Otro punto clave es no descuidar el protector solar. Aunque los días sean más fríos y haya menos exposición directa al sol, la radiación UVA continúa presente durante todo el año y puede contribuir al envejecimiento prematuro y la aparición de manchas.

Skincare Conocé los mejores tips de belleza para tu piel en este invierno. Imagen: Freepik

Precios y alternativas en junio 2026

Los productos para una rutina de skincare de invierno presentan una gran variedad de precios. En limpiadores faciales, las opciones económicas se ubican entre $10.000 y $20.000, las de gama media entre $20.000 y $45.000, mientras que las alternativas premium o dermocosméticas parten desde $45.000 y pueden superar los $75.000.

En el caso de las cremas humectantes, los valores van desde $12.000 a $25.000 en la gama económica, entre $25.000 y $55.000 en la gama media y desde $55.000 hasta más de $120.000 en los productos de alta gama. Los sérums hidratantes, por su parte, oscilan entre $10.000 y $20.000 en las versiones básicas, entre $20.000 y $45.000 en las intermedias y entre $45.000 y $90.000 o más en las formulaciones premium.

Los protectores solares presentan precios que van desde $11.000 a $22.000 en la gama económica, entre $22.000 y $48.000 en la media y desde $48.000 hasta $95.000 o más en la dermocosmética. Finalmente, los bálsamos labiales cuestan entre $3.000 y $8.000 en las opciones más accesibles, entre $8.000 y $18.000 en la gama media y entre $18.000 y $35.000 en los tratamientos reparadores intensivos.

Al sumar los cinco pasos esenciales, una rutina completa económica puede costar entre $46.000 y $95.000. Una rutina de gama media se ubica entre $95.000 y $211.000, mientras que una propuesta de alta gama o dermocosmética puede requerir una inversión de entre $211.000 y $415.000 o incluso más, dependiendo de las marcas y tecnologías elegidas.