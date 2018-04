Cuccioli da marcha atrás con una decisión de Abad

El nuevo titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli, decidió "dejar sin efecto" la Disposición 21/2018 (AFIP) dictada por Alberto Abad que virtualmente disolvía las tareas de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) que tenía como funciones principales fiscalizar el trabajo no registrado y controlar a los monotributistas".



La medida fue celebrada por el gremio que aglutina al Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPSAFIP). El Secretario General de la entidad Julio Estévez (h) señaló que en su momento le señalaron a Abad "el grave error que constituía disolver el área que fiscalizaba el trabajo en negro y controlaba a los monotributistas".







Además, agregó que veían "con sumo agrado" que el nuevo Administrador Federal haya comprendido "que es indispensable tener todas las herramientas activas para poder blanquear a los millones de trabajadores que no tienen derecho a obra social, jubilación ni representación gremial porque están sin registrar", aseveró Estévez.



A juicio del gremio Abad "no entendió nuestro pedido pero Cuccioli no solo lo entendió sino que lo hizo eco de nuestro reclamo como su primera medida administrativa de gestión".



Cabe señalar que esta entidad gremial celebró entusiastamente la designación de Cuccioli y según se comenta no tenía una buena relación con el anterior titular de la entidad.



Estévez manifestó que están "sinceramente muy complacidos por la decisión" y se reunirán en breve para colaborar desde las 62 Organizaciones Peronistas -donde UPSAFIP tiene una Vocalía Titular- "para contribuir en la defensa de los trabajadores, nadie mejor que un sindicato para saber dónde hay empleados sin registrar".



Continuando con el apoyo al nuevo titular de la AFIP, Estévez (h) señaló que "está claro que se viene una nueva AFIP, moderna, justa y solidaria, que recompensará a los que pagan sus impuestos e irá en búsqueda de los que denigran el sistema y no pagan ni registran nada, es momento de empezar a ser justos y cuidar al ciudadano y hacerle entender al evasor que el país se construye con el aporte de todos, la única forma de bajar la presión tributaria es que empecemos todos a pagar impuestos y no solo unos pocos".