Brexit: Reino Unido ratifica que abandonará el mercado único y la unión aduanera

El gobierno británico reiteró que el Reino Unido abandonará el mercado único y la unión aduanera una vez que haya dejado la Unión Europea (UE) tras el Brexit.



Según la BBC, una fuente de Downing Street, la residencia de gobierno, dijo que la posición del gobierno no cambiará pese al revés parlamentario que sufrió la semana pasada el gobierno conservador de la primera ministra Theresa May.



El miércoles último, la Cámara de los Lores votó a favor de permanecer en la unión aduanera tras la salida del bloque comunitario, asestándole una dura derrota al gobierno británico.



"La posición sigue siendo muy clara: no creemos que permanecer en una unión aduanera sea lo correcto y no es política del gobierno hacerlo", insistió la fuente.



Por su parte, el ministro de Salud, Jeremy Hunt, reiteró hoy también a la cadena británica que "la posición de Theresa May al respecto ha sido muy, muy clara".



"Dijo que no vamos a formar parte de la unión aduanera ni de ninguna unión aduanera. Esa posición no ha cambiado y Downing Street lo ha dejado claro esta mañana", afirmó.



Tras la votación de los Lores, los parlamentarios de la Cámara de los Comunes tendrán su propia oportunidad de debatir la propuesta este jueves.



El debate de esta semana no será vinculante pero puede indicar la presión que habrá sobre el gobierno, preocupación que quedó evidenciada esta mañana al tener que reiterar nuevamente su posición.



Se cree que los funcionarios del equipo de negociación británico prefieren mantener al Reino Unido en una unión aduanera para evitar tener que construir una frontera dura con Irlanda tras el Brexit.



Según el diario londinense Times, esto se debe a que parte del equipo de negociación estaría sopesando la posibilidad de mantenerse dentro de la unión aduanera.



Pero los ministros del Brexit, David Davis; de Comercio, Liam Fox; y de Exteriores, Boris Johnson, impulsores del Brexit duro, estarían presionando a la primera ministra para que descarte el plan a medida que crecen los temores de que esté allanando el camino para un compromiso sobre el tema.



Si el Reino Unido sigue siendo parte de la unión aduanera, no podrá cerrar acuerdos comerciales con países de todo el mundo, algo que el gobierno pretende apenas abandone la Unión Europea.