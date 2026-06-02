Cuánto salen los destornilladores eléctricos: precios y alternativas en junio 2026

Una herramienta muy útil para el hogar que puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Conocé las variedades y usos posibles.

Las herramientas eléctricas se han convertido en grandes aliadas para quienes realizan tareas de mantenimiento, reparaciones o proyectos en el hogar . Gracias a la tecnología actual, muchas actividades que antes requerían tiempo y esfuerzo físico pueden completarse de manera más rápida y sencilla.

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Entre los equipos más prácticos se encuentran los destornilladores eléctricos , dispositivos que permiten colocar o retirar tornillos con solo presionar un botón. Su facilidad de uso los vuelve ideales tanto para usuarios ocasionales como para personas que realizan trabajos con frecuencia.

Ya sea para armar muebles, instalar estanterías, reparar electrodomésticos o realizar tareas de carpintería , estas herramientas ayudan a reducir la fatiga muscular y mejoran la precisión del trabajo . Además, existen modelos para distintas necesidades y presupuestos.

Un destornillador eléctrico es una herramienta motorizada diseñada para apretar o aflojar tornillos de forma rápida y con un esfuerzo mínimo. F unciona mediante un motor eléctrico alimentado por una batería recargable o, en algunos modelos, mediante conexión a la corriente eléctrica. Su principal ventaja frente a los destornilladores manuales es que acelera el trabajo y permite aplicar una fuerza uniforme.

Aunque muchas personas los confunden con los taladros o agujereadoras, no son exactamente lo mismo. Los taladros atornilladores combinan ambas funciones: permiten perforar superficies y también colocar tornillos. En cambio, los destornilladores eléctricos están pensados principalmente para tareas de atornillado y desatornillado.

Actualmente existen varios tipos de destornilladores eléctricos:

Destornilladores de precisión: son compactos y livianos, ideales para reparar celulares, computadoras, relojes y otros dispositivos electrónicos delicados.

son compactos y livianos, ideales para reparar celulares, computadoras, relojes y otros dispositivos electrónicos delicados. Destornilladores domésticos en línea: tienen forma recta o cilíndrica y están orientados a tareas simples como armar muebles o ajustar herrajes.

tienen forma recta o cilíndrica y están orientados a tareas simples como armar muebles o ajustar herrajes. Destornilladores articulados o pivotantes: permiten modificar la posición del mango para trabajar cómodamente en espacios reducidos.

permiten modificar la posición del mango para trabajar cómodamente en espacios reducidos. Atornilladores para paneles de yeso: son herramientas especializadas para construcción en seco y colocación de placas de yeso.

son herramientas especializadas para construcción en seco y colocación de placas de yeso. Atornilladores de impacto: ofrecen un torque muy elevado para trabajos exigentes sobre maderas duras o estructuras metálicas.

ofrecen un torque muy elevado para trabajos exigentes sobre maderas duras o estructuras metálicas. Taladros atornilladores combinados: integran funciones de perforación y atornillado, convirtiéndose en una de las opciones más versátiles del mercado.

Destornillador eléctrico Hay algunos de precisión, para tornillos chicos y otros más pesados para tareas más duras. Imagen: Magnific

Qué hay que tener en cuenta antes de comprar un destornillador eléctrico

Antes de elegir un modelo es importante definir para qué se utilizará. No es lo mismo una herramienta destinada al armado ocasional de muebles que una diseñada para trabajos frecuentes de carpintería o construcción. Comprar un equipo más potente de lo necesario puede significar un gasto innecesario, mientras que uno demasiado básico podría quedarse corto para determinadas tareas.

Uno de los aspectos más importantes es el voltaje, ya que determina la potencia general de la herramienta. Los modelos de 3,6V a 4V suelen ser suficientes para tareas domésticas simples. Los de 12V ofrecen un equilibrio entre peso y rendimiento, mientras que los equipos de 18V a 20V están orientados a trabajos más exigentes y uso profesional.

También conviene prestar atención al torque, que indica la fuerza de apriete, y a las RPM (revoluciones por minuto), responsables de la velocidad de giro. Quienes busquen una herramienta versátil pueden inclinarse por un taladro atornillador con regulación de torque y baterías intercambiables, mientras que para tareas ocasionales un destornillador inalámbrico compacto suele ser más que suficiente.

Destornillador eléctrico Para simples tareas o para arduas tardes de trabajo, puede facilitar enormemente la labor. Imagen: Magnific

Precios y alternativas en junio 2026

Los precios de los destornilladores y atornilladores eléctricos varían considerablemente según la potencia, las funciones disponibles y la calidad de los componentes.

Los modelos más accesibles corresponden a destornilladores de precisión y herramientas domésticas básicas. Sus precios se ubican aproximadamente entre $16.000 y $90.000. Son ideales para pequeños arreglos, armado de muebles y trabajos electrónicos.

Los taladros atornilladores de uso regular y semiprofesional se encuentran en una franja de entre $90.000 y $220.000. Ofrecen mayor potencia, baterías intercambiables, regulación de torque y capacidad de perforación en distintos materiales.

En el segmento superior aparecen los atornilladores de impacto, equipos brushless y modelos percutores destinados a construcción y trabajos intensivos. Los precios parten desde $220.000 y pueden superar los $450.000, dependiendo de la marca, la batería incluida y las prestaciones del equipo.

La amplia variedad disponible permite encontrar alternativas para cada necesidad, desde usuarios que buscan una herramienta para tareas ocasionales en el hogar hasta profesionales que requieren potencia y durabilidad para el trabajo diario.