La doble de Trump: campesina española se convierte en viral por su parecido con el presidente de EEUU

¿Donald Trump con pollera? Naturalmente no, pero el asombroso parecido de una campesina española con el presidente de Estados Unidos llamó la atención de las redes de inmediato y se convirtió en viral.



"Madre mía, mi foto ha llegado muy lejos. Digo yo que será por el color del pelo", bromeó Dolores, de 64 años, citada hoy en el diario "La voz de Galicia" al comentar la imagen compartida miles de veces en Twitter, Instagram o Facebook y por la red de mensajería Whatsapp.



La foto fue tomada casi por casualidad por la periodista del diario Paula Vázquez para un reportaje sobre la cosecha y el trabajo en el campo en Galicia, noroeste de España. Dolores aparece caminando al huerto en Nantón, la pequeña localidad de 500 habitantes donde vive.

Foto La voz de Galicia



Vázquez subió la instantánea a su cuenta de Instagram sin percatarse del parecido entre la protagonista y Trump, bronceado y peinado incluidos. "En persona no es para tanto", aseguró la redactora en una de las muchas entrevistas que le hicieron medios de toda España.



Sí detectó la extraña familiaridad otro usuario de Twitter, que colgó la foto con el escueto texto: "Donald Trump en la Costa de la Muerte" (la región gallega donde fue tomada imagen). En tres días, el tuit recibió casi 9.000 "me gusta" y fue compartido casi 5.000 veces.



Ante la inesperada fama de Dolores, la periodista volvió a visitarla en su casa y publicó la conversación en su diario. Junto a una foto de la protagonista tomando un café que confirma el notable parecido entre la campesina y el mandatario.



Dolores comenta con humor que el mundo digital le resulta ajeno y que ni siquiera tiene teléfono móvil. "Miro todo lo que me muestran mis hijas, pero nunca me picó la curiosidad por tener uno", cita Vázquez a la mujer. "Ellas me dicen que voy a ser famosa por esta foto, pero yo digo que no entiendo nada".