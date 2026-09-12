Los BRICS pidieron "máxima moderación" en Medio Oriente, en una declaración con apoyo de Irán y EAU

Los once países del bloque acordaron pedir moderación ante la escalada en Medio Oriente y reclamar protección para civiles e infraestructura, incluidas instalaciones nucleares.

En Nueva Delhi, los BRICS llegaron a una declaración conjunta sobre la guerra en Irán.

Los líderes de los BRICS aprobaron este sábado por unanimidad la Declaración de Nueva Delhi , el documento que reúne las posiciones del bloque sobre los principales asuntos globales y regionales y establece una hoja de ruta para profundizar la cooperación entre sus miembros. Uno de los principales puntos del texto está vinculado con la escalada en Medio Oriente, donde el grupo de naciones afirmó: "Expresamos nuestra profunda preocupación ante la continua escalada de tensiones en Medio Oriente y, de conformidad con nuestras respectivas posturas nacionales, instamos (a las partes) a mantener la máxima contención y a evitar acciones que puedan agravar la situación ".

El anfitrión, e l primer ministro indio Narendra Modi , presentó el texto durante la sesión plenaria y destacó que reúne "la esencia de las deliberaciones y las posiciones sobre los principales asuntos globales y regionales", además de incluir " una hoja de ruta futura para seguir fortaleciendo la cooperación dentro del BRICS".

Tras consultar a los representantes de los once países y no recibir objeciones, Modi sometió el documento a aprobación. "La Declaración de Nueva Delhi 2026 queda adoptada por unanimidad", anunció antes de golpear el martillo, ante los aplausos de los asistentes.

En el documento, las naciones también pidieron por la "protección de las poblaciones y de las infraestructuras civiles", con una mención específica a las instalaciones nucleares . También fue planteada la necesidad de que los países miembros "fomentan los esfuerzos, mediante el diálogo y la diplomacia, para alcanzar un acuerdo que conduzca a una paz duradera, a la seguridad y a la estabilidad en la región".

El consenso alcanzado en Nueva Delhi puso fin a unas negociaciones que todavía permanecían abiertas pocas horas antes de la reunión de los líderes. El desafío era especialmente complejo debido a las diferencias entre los once integrantes sobre conflictos internacionales como la guerra en Medio Oriente y Ucrania.

Met President Xi Jinping on the sidelines of the Delhi BRICS Summit.



We reviewed the full range of India-China relations.



Also conveyed best wishes for China’s BRICS Presidency that commences next year.







… pic.twitter.com/tzqTIMNHGG — Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026

En ese contexto, Irán y los Emiratos Árabes Unidos fueron parte de la declaración conjunta del grupo BRICS que reclama moderación frente al conflicto. El acuerdo fue considerado una señal de avance diplomático entre dos países enfrentados por la guerra.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también mantuvo una reunión con el príncipe heredero de Abu Dabi al margen de la cumbre. Se trató del encuentro de mayor nivel entre ambos países desde el comienzo del conflicto.

Durante la reunión, ambos dirigentes abordaron cuestiones regionales e internacionales, la desescalada, la estabilidad y los esfuerzos destinados a promover la paz y el desarrollo en la región, según informó la oficina de prensa de Abu Dabi, sin detallar si hubo alguna resolución concreta.

La declaración conjunta de los BRICS reclamó además proteger a los civiles, respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados y preservar el comercio mundial, las cadenas de suministro, los flujos de energía y la seguridad marítima.

Una de las voces centrales del debate fue la del presidente de China, Xi Jinping, quién ya había advertido a los demás integrantes del bloque que la guerra en Irán "no sirve a los intereses comunes" de sus miembros.

El conflicto entre Irán y Emiratos Árabes Unidos agregó presión a las conversaciones. Teherán realizó reiterados ataques contra territorio emiratí durante la guerra, incluido uno a fines de agosto contra la base aérea de Al Minhad, donde se encontraban fuerzas y helicópteros estadounidenses.

Los organizadores de la cumbre y los diplomáticos buscaron precisamente reducir la distancia entre Abu Dabi y Teherán, mientras Estados Unidos e Irán reanudan los ataques recíprocos en una guerra que ya lleva seis meses.

La cumbre mantuvo las "conversaciones difíciles"

Uno de los principales desafíos de la cumbre era encontrar una formulación sobre la crisis de Medio Oriente que pudiera ser aceptada tanto por Irán como por Emiratos Árabes Unidos y permitiera avanzar hacia una declaración común. Aunque consideraban poco probable que un documento de estas características modificara el escenario geopolítico inmediato, su aprobación serviría para mostrar la capacidad del bloque de mantener una posición común pese a las diferencias entre sus integrantes.

"La clave para poner fin a la guerra reside en Estados Unidos e Israel", declaró a Reuters Sunjay Sudhir, ex embajador de la India en los Emiratos Árabes Unidos.

"Lo que ha hecho India es mantener vivas las conversaciones difíciles, demostrando que los países de la región pueden sentarse a la misma mesa, entablar relaciones diplomáticas y construir sobre la base de la convergencia de sus intereses", agregó.

Durante la apertura de la cumbre, Modi sostuvo que el bloque había alcanzado una etapa de madurez y que debía transformar el consenso alcanzado entre sus integrantes en resultados concretos a nivel internacional.

Los BRICS buscan incrementar su influencia en las reglas del sistema internacional y reclaman reformas en instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, consideradas por algunos de sus miembros como estructuras dominadas por las potencias occidentales.

Entre los principales líderes presentes en Nueva Delhi se encuentran el presidente ruso, Vladimir Putin; el mandatario chino, Xi Jinping; y el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.

Xi sostuvo que los países del BRICS deben ubicarse "del lado correcto de la historia" y promover un orden internacional basado en una mayor equidad y justicia. También afirmó que China está dispuesta a desempeñar el "papel que le corresponde" para contribuir a la paz y estabilidad en Medio Oriente.

"Las partes pertinentes deben mantener su compromiso con una solución política y trabajar para lograr un alto el fuego permanente e integral", declaró Xi, según la cadena estatal CCTV.

Para India, la cumbre también representa un ejercicio de equilibrio diplomático. Nueva Delhi mantiene vínculos con Estados Unidos, Rusia, Israel, Irán y los países árabes del Golfo, mientras Modi busca que los BRICS profundicen la cooperación comercial, reduzcan barreras y amplíen las oportunidades de negocios.