El precio del diésel superó los u$s6 por galón en EEUU por primera vez en la historia

Se trata de un combustible fundamental para la economía mundial, por su alto uso en variedad de actividades. Otras regiones como California lo registraron incluso a u$s8 y temen mayor inflación.

La Asociación Americana del Automóvil afirmó que los precios se situaron en una media nacional de u$s6,0556 mientras en California rondaban los u$s8 por galón.

Los precios del diésel superaron los u$s6 por galón por primera vez en la historia de EEUU . Ante esto, existe la posibilidad de un aumento del riesgo de mayor inflación, impulsada por los precios de la energía, previo a la temporada de máxima demanda de este combustible.

La Asociación Americana del Automóvil afirmó que los precios se situaron en una media nacional de u$s6,0556 mientras en California rondaban los u$s8 por galón. El diésel es el combustible fundamental para la economía mundial, ya que se utiliza en todo tipo de aplicaciones (electricidad, calefacción doméstica, maquinaria agrícola, camiones con remolque).

Aunque son pocos los estadounidenses afectados por el diésel en sus compras cotidianas, este es un factor clave en los precios de los alimentos, los costos de transporte y la construcción, por lo que el impacto de estos precios récord puede repercutir en la vida de los consumidores.

En Rusia , los meses de ataques con drones ucranianos contra refinerías llevaron a prohibir la exportación de diésel; en Medio Oriente , el tráfico marítimo intermitente a través del estrecho de Ormuz y la pérdida de capacidad de refinado limitó tanto la producción como la distribución, con los cargamentos de combustible aún muy por debajo de los niveles previos a la guerra.

En Medio Oriente, el tráfico marítimo intermitente a través del estrecho de Ormuz y la pérdida de capacidad de refinado limitó tanto la producción como la distribución.

El aumento vertiginoso de los costos resulta especialmente problemático para el Partido Republicano, a poco menos de dos meses de las elección de mitad de mandato. Podrían resultar decisivos en Maine, con mayor proporción de hogares a nivel nacional que utilizan diésel para calentar sus viviendas, y en estados agrícolas como Ohio, Kansas e Iowa, indicó Bloomberg.

El petróleo Brent frenó su escalada y bajó, pero se mantuvo arriba de los u$s100

El precio del petróleo retrocede este viernes luego de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) recortara sus previsiones de demanda global para este año. Sin embargo, el Brent se mantuvo por encima de los u$s100 por barril y se encamina a cerrar la semana con una fuerte suba, en un mercado todavía condicionado por las interrupciones en la oferta mundial.

El Brent cayó alrededor de 2,9% y se ubicó en torno a los u$s104,47 por barril, después de alcanzar durante la semana niveles cercanos a los u$s110. El retroceso interrumpe una racha de cinco ruedas consecutivas de avances, aunque el crudo de referencia para Europa todavía acumula una suba semanal de casi un 9%.

El movimiento se produce luego de que la AIE revisara a la baja su estimación para la demanda mundial de petróleo en 2026. El organismo ahora prevé una caída de unos 2,5 millones de barriles diarios, frente al descenso de 1,6 millones que proyectaba anteriormente, según Reuters.