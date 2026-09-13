Tensión en Medio Oriente: nuevo ataque de los hutíes contra una base militar saudita

La ofensiva se produjo luego de que las fuerzas gubernamentales yemeníes atacaran posiciones en el puerto de Moca. La disputa por ese territorio también alcanza al estrecho de Bab el Mandeb, una ruta clave para el comercio entre Asia y Europa.

Los hutíes confirmaron que atacaron con drones y misiles una instalación militar ubicada en el sur de Arabia Saudita , en medio de una nueva escalada de los enfrentamientos en Yemen. El blanco habría sido la base de Sharurah , situada cerca de la frontera entre ambos países, según informó el portavoz militar del grupo, Yahya Saree.

El ataque se produjo después de que las fuerzas del gobierno de Yemen, respaldadas por Arabia Saudita, lanzaran una ofensiva contra posiciones hutíes en Moca y zonas cercanas. Los combates se concentran en una región estratégica del mar Rojo , donde los hutíes mantienen el control de distintos puntos de la costa.

Las autoridades yemeníes afirmaron que durante las operaciones destruyeron vehículos, armamento y mataron a integrantes de la milicia hutí, respaldada por Irán. "Las fuerzas armadas destruyeron hoy vehículos y armas y eliminaron a miembros de la milicia terrorista hutí, respaldada por Irán, cerca del puerto de Moca" , expresaron.

Arabia Saudita también intervino en los enfrentamientos con ataques aéreos contra el aeropuerto de Moca , de acuerdo con Almasirah, un medio controlado por los hutíes.

El grupo rebelde, por su parte, presentó el ataque contra la base de Sharurah como una represalia por el respaldo saudí al gobierno yemení.

Sin embargo, el portavoz hutí no precisó cuándo se produjo exactamente el lanzamiento contra la instalación militar saudita.

Los hutíes suman nuevos ataques en Arabia Saudita.

Bab el-Mandeb, una ruta clave

Estos enfrentamientos tienen como escenario una zona clave para el comercio internacional. El puerto de Moca se encuentra sobre la costa del mar Rojo y cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta este mar con el golfo de Adén y es una de las principales rutas marítimas entre Asia y Europa.

El interés de los hutíes por esta región está relacionado con su ubicación estratégica. El control de distintos puntos de la costa les permite reforzar su presencia sobre una vía por la que circulan barcos que transportan petróleo, combustibles y otras mercancías. Cualquier interrupción del tránsito en este sector podría afectar una ruta comercial de importancia mundial.