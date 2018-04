Buquebus puso en marcha una planta de energía solar en Puerto Madero

La empresa de transporte Buquebus inauguró una planta de energía fotovoltaica que produce 400 kilovatios hora y abastecerá el 70% del consumo de la terminal fluvial de Puerto Madero. Se trata de la primera etapa de un plan ambicioso de inversiones por u$s 189,5 millones hasta 2020 en Argentina.



"Apostamos muy fuerte por Argentina", remarcó Juan Carlos López Mena presidente de la empresa en la presentación de este parque fotovoltaico que permitirá reducir un 80% las emisiones y coloca a la compañía entre las que trabajan sobre el uso eficiente de la energía.







El acto de inauguración se realizó en la terminal de Puerto Madero y contó con la presencia de los ministros de Trasporte de Argentina, Guillermo Dietrich y de Uruguay, Víctor Rossi, otros funcionarios y empresarios de ambos países.



El ministro argentino ponderó la construcción de la central de energía fotovoltaica y destacó la inversión del empresario para lograr "eficiencia y uso racional' de la energía. "Es un desafío cuidar la energía. Hacer un uso racional y eficiente", sostuvo el ministro, quien puntualizó que "la energía no es gratis".



Su par uruguayo aseguró que "este tipo de proyectos, sin dudas, resultan de mucho beneficio para ambos países". "Hay muchas obras de infraestructura en marcha la región, particularmente en Buenos Aires", subrayó.







La planta inaugurada cuenta con paneles solares que permiten un 70% de autoabastecimiento y su instalación demoró 5 meses. En una segunda etapa, se incorporarán 560 kilovatios más, y se excederá el consumo de la terminal. "La inversión de la central fotovoltaica de Puerto Madero se amortizará en 7 u 8 años", estimó López Mena.



Esta construcción se enmarca en un plan que incluye la ampliación de la terminal, la construcción de un edificio de oficinas y un shopping que demandará una inversión total de u$s 55 millones, y demorará 30 meses en estar listo.



Además, la compañía tiene un nuevo barco que también utilizará un 99% de gas licuado para su propulsión en construcción en la región australiana de Tasmania, con capacidad para 2.100 pasajeros y 235 vehículos, que le significará un desembolso de u$s 130 millones y estará llegando a Buenos Aires en 2020.







El plan se completa con la construcción de una central similar a la de Puerto Madero, que comenzará en los próximos meses, pero mucho más grande, de 40 hectáreas, para abastecer los requerimientos eléctricos de la planta de licuación de gas, que Buquebus tiene en la localidad bonaerense de San Vicente.



Allí invertirá u$s 4,5 millones, para al cabo de un año comenzar a generar 3.000 kilovatios hora (4 MW). Estas inversiones suman casi u$s 190 millones. López Mena, añadió que la empresa está en negociaciones con la firma Tandanor para convertir a gas el barco Silvia Ana, con tecnología de la empresa argentina Galileo.



"Soy un fanático de la naturaleza, no me gusta ver humo. Sufro al ver que tenemos barcos a gasoil que tiran humo", definió López Mena quien destacó que este interés es añejo y no es parte de una moda. De hecho la empresa busca reconvertir su flota de barcos de gasoil a gas licuado.