Peña, sobre dólar: "No hay motivo para pensar que esto pueda indicar una crisis"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que el país tiene un Banco Central robusto y con reservas, por lo que "no hay motivo" para pensar que haya posibilidades de "una crisis ni mucho menos" en materia de tipo de cambio.



Peña lo expresó esta mañana en declaraciones a la prensa en la Legislatura porteña, luego de exponer en el marco de un seminario organizado por la Fundación Libertad en su 30mo. aniversario.



Consultado sobre la intervención de ayer del BCRA para evitar la suba del dólar, con compras récord de divisas, Peña dijo que hubo "particularidades que se combinaron pero hoy tenemos un Banco Central robusto, con reservas, un equipo muy sólido; y lo más importante es darle tranquilidad a los argentinos de que no hay motivo para pensar que esto pueda indicar una crisis ni mucho menos".



"La economía está avanzando y se está generando empleo, así que no hay que prender luces de alarma, y si ocuparse, como corresponde", finalizó el Jefe de Gabinete.