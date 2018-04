Dujovne, sobre el dólar: "No hay que ponerse nervioso cuando se mueve el tipo de cambio"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recomendó "no ponerse nerviosos" frente al aumento del dólar, y descartó enfrentamientos dentro del gabinete nacional, al señalar que en ese ámbito "reina la paz, la calma y la armonía".



Según el funcionario, "hay que poner en contexto el movimiento que ha tenido el tipo de cambio esta semana: 1,5% en una moneda que es flotante con intervención, es nada. Los argentinos no estamos acostumbrados a la flotación (del dólar), pero tenemos que ponernos menos nerviosos cuando se mueve el tipo de cambio".



"En la primera semana de enero, el Banco Central le compró al Tesoro 9 mil millones de dólares en un día. Entonces, que venda en un día 1.500 millones (para contener al tipo de cambio) tampoco nos tiene que poner nerviosos. Cada vez que la autoridad monetaria vendió fuerte en el mercado, ganó dinero", consideró.



Además, rechazó que haya roces entre el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, tal como publicó este viernes un matutino porteño. "De ninguna manera, reina la paz, la calma y la armonía" en el gabinete, enfatizó Dujovne, en declaraciones a radio Mitre.



Por otra parte, el jefe del Palacio de Hacienda enfatizó que "todos trabajamos para bajar la inflación a un dígito, como se ve en los países vecinos".



"Las metas que se anunciaron a comienzo de la gestión de Mauricio eran muy ambiciosas. Acá enfrentamos una situación con un programa económico que está bajando la inflación. Estamos corrigiendo años de descalabro en los precios de los servicios públicos. Y eso dificulta la tarea", evaluó.



No obstante, Dujovne admitió que la inflación no baja al ritmo que el Gobierno pretendía: "es cierto que hemos ido un poco más despacio de lo que pensábamos".



En tal sentido, explicó: "en los primeros meses del año, arrancamos con un arrastre muy fuerte de la suba de la electricidad, que fue en diciembre. Después tuvimos nuevas recomposiciones tarifarias en febrero y marzo. Pero ese proceso está llegando a su fin".



"Ahora en abril tuvimos la suba del gas. Después nos quedarán pequeñas subas en agosto y en octubre. Pero en mayo los precios regulados no suben. Y como la inflación núcleo ya está bajando en las últimas semanas, sabemos que durante el mes que viene vamos a tener números más bajos de inflación, que esperemos que se consoliden en junio y julio y sigamos con este proceso de desinflación", añadió.



El ministro evitó proyectar cuál será finalmente la inflación de 2018, pero dijo que los analistas privados la ubican en torno al 15%, tal como fijó el Gobierno a fines del año pasado.