El mundo está comenzando a sentir el movimiento de los engranajes más pesados de las finanzas internacionales: suben con firmeza las tasas de interés en los EEUU; comienza a encarecerse el crédito. Podría usar una analogía geológica y decir que esto equivale al movimiento de placas tectónicas que son las que provocan grandes cambios, a través de terremotos y otras catástrofes.



¿Por qué esto es importante? Porque el impacto de esta variable, alcanza a todas las economías del mundo. Tasas de interés más altas, significan entre otras cosas, mayor costo de endeudamiento y mayor valor del dólar. Esto impacta directo en la mayoría de los países emergentes, y en especial sobre la Argentina, que necesita aún más financiamiento y necesita mantener el dólar a raya para que no se traduzca en inflación una suba. Es difícil pensar en un timing peor para intentar conseguir estos objetivos.



Este lunes 30 de abril, la inflación de los EEUU alcanzó por primera vez en los últimos 6 años, el límite del 2% anual que utiliza la Reserva Federal para empezar a enfriar la economía a través de la Fed Funds Rate. Si bien, esto inflación no fue una sorpresa para nadie, lo que no queda del todo claro es cuántas veces más subirá la tasa de referencia la Fed este año. Se esperan al menos dos suba más en 2018 y, como puede apreciarse, esto viene a intensificar un camino de subas luego de un largo período de tasas prácticamente en el 0%.



¿Por qué sube la inflación en los EEUU? Principalmente porque está subiendo el petróleo y esto impacta en el costo de la energía. En consecuencia, caen los precios de los bonos estadounidenses para de este modo ofrecer un rendimiento que tenga en cuenta esta inflación más alta. En otras palabras, los inversores están dispuestos a pagar menos por los bonos, de manera que el rendimiento que obtengan termine compensándolos por la inflación y les dé además una mínima renta positiva. Esto se refleja en la suba casi sin interrupciones de la tasa de interés de 10 años de los bonos de los EEUU:



¿Qué consecuencia inmediata tiene la suba del rendimiento implícito (TIR) de los bonos estadounidenses? Que vuelven más atractivo al dólar, porque como moneda empieza a rendir más o "pagar un dividendo mayor". Por eso el dólar se ha estado fortaleciendo en el mundo y la tendencia promete intensificarse.



¿Qué hacer en este contexto? Simplemente VENDER acciones y bonos largos (alta duration). Uno puede defenderse en bonos de vencimiento corto que estén en dólares. Pero hay que estar muy atentos porque se vienen momentos complejos a nivel internacional.



Cuando la diferencia entre lo que rinden los bonos a 10 años y lo que rinden los bonos a 2 años se empieza a achicar, es porque la yield curve se está aplanando. Esto típicamente es antesala de recesión en EEUU de acá a dos años.