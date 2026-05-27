La canasta básica de una pareja de jubilados para vivir en CABA cuesta más de $1,5 millones

El costo de vida de los adultos mayores volvió a subir en abril y una pareja jubilada propietaria necesitó más de $1,57 millones mensuales para cubrir gastos básicos en la Ciudad de Buenos Aires. Transporte, expensas, alimentos y salud explicaron gran parte del incremento, mientras los medicamentos volvieron a aumentar por encima de la canasta general.

La situación cambia significativamente cuando se incorporan gastos de alquiler o cobertura médica privada.

El costo de vida para los jubilados continúa en aumento y ya supera ampliamente el millón y medio de pesos mensuales en la Ciudad de Buenos Aires.

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Según el último informe elaborado por la Defensoría del Pueblo porteña, una pareja de jubilados propietaria de su vivienda necesitó en abril un total de $1.577.435 para cubrir su canasta básica de consumo. El monto representó un incremento mensual del 1% y acumuló una suba de 7,5% en el primer cuatrimestre del año.

El relevamiento contempla los gastos necesarios para sostener condiciones de vida consideradas adecuadas para adultos mayores, incluyendo alimentos, vivienda, salud, transporte, limpieza, indumentaria y esparcimiento.

La cifra corresponde a un hogar integrado por dos jubilados de hasta 74 años con vivienda propia y sin cobertura prepaga de salud.

Dentro de la estructura de gastos, la alimentación volvió a representar el principal componente de la canasta. Según el informe, una pareja jubilada necesitó destinar $591.351 mensuales solo para alimentos. Las carnes y derivados encabezaron el ranking de gastos, con $249.028 por mes, seguidas por frutas y verduras ($118.382) y productos lácteos ($96.223). El segundo gran componente fue el de bienes y servicios básicos del hogar, que alcanzó los $529.110 mensuales.

Ese rubro incluye expensas, servicios públicos, transporte y comunicaciones. Solo el gasto en transporte fue estimado en $191.354 por mes, mientras que las expensas llegaron a $189.444.

En paralelo, la canasta de salud demandó otros $169.376 mensuales, mientras que bienes y servicios personales —como cuidado personal, indumentaria y esparcimiento— sumaron $223.887.

El informe también estimó el gasto diario promedio necesario para sostener ese nivel de consumo: una pareja jubilada propietaria necesitó en abril alrededor de $52.581 por día.

Jubilados En paralelo, la canasta de salud demandó otros $169.376 mensuales Imagen: Pexels

Alquilar o tener prepaga dispara el costo mensual

La situación cambia significativamente cuando se incorporan gastos de alquiler o cobertura médica privada. En el caso de una pareja jubilada que alquila vivienda, la canasta total ascendió a $2.335.211 mensuales. Solo el alquiler fue estimado en $757.776 por mes.

Por otra parte, para un hogar de adultos mayores con vivienda propia pero con cobertura prepaga, el gasto mensual trepó hasta los $2.749.141.

En este caso, el principal factor de presión fue el costo de salud, que alcanzó los $1.341.082 mensuales. Dentro de ese segmento, el seguro médico explicó más de $1,17 millones por mes.

La Defensoría también relevó hogares unipersonales. Una jubilada mayor de 75 años propietaria de su vivienda necesitó $869.069 mensuales, mientras que si alquila el gasto asciende a $1.429.123.

Los medicamentos volvieron a subir por encima de la canasta

En paralelo, la Defensoría difundió su Índice de Precios de Medicamentos (IPM), que mostró una nueva aceleración en abril. Los remedios aumentaron en promedio 2,7% durante el mes, por encima de la variación mensual de la canasta básica para jubilados.

Los mayores incrementos se registraron en analgésicos (+3,5%), antibióticos y antisépticos (+3,3%) y antihistamínicos (+2,8%).

El informe refleja que, aunque la inflación general comenzó a desacelerarse, los gastos básicos vinculados a salud, vivienda y servicios continúan ejerciendo una fuerte presión sobre el poder adquisitivo de los adultos mayores.