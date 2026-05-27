Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, miércoles 27 de mayo + Agregar ámbito en









Las entidades financieras ajustan retornos para depósitos a 30 días y aparecen diferencias fuertes entre bancos tradicionales y digitales.

Cómo rinde hoy el plazo fijo, la herramienta que eligen los ahorristas más conservadores.

Los plazos fijos siguen en el radar de muchos ahorristas argentinos. Aunque el escenario financiero cambió fuerte en los últimos meses, todavía hay quienes prefieren la clásica opción bancaria antes que salir a buscar alternativas más volátiles. En especial, entre quienes priorizan una inversión simple y sin demasiadas vueltas.

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En las últimas semanas, las entidades financieras mantuvieron movimientos moderados en las tasas para depósitos en pesos a 30 días. El dato no pasa desapercibido: pequeñas diferencias entre bancos pueden representar varios miles de pesos extra según el monto invertido.

plazo fijo inversiones Depositphotos

El comparador oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestra un mapa bastante heterogéneo. Mientras los bancos grandes ofrecen retornos más conservadores, varias entidades medianas y financieras digitales empujan porcentajes más altos para captar depósitos. Aun así, especialistas del mercado advierten que el rendimiento real depende también de la evolución de la inflación y del dólar, dos variables que siguen marcando el humor financiero local.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 27 de mayo Según el relevamiento publicado por el Banco Central de la República Argentina, entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos las tasas nominales anuales se ubican actualmente entre el 15% y el 21% para colocaciones online a 30 días.

plazo fijo cuenta dni Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este miércoles 27 de mayo: Banco de la Nación Argentina : 17,5%

: 17,5% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 18%

: 18% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

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