EEUU quiere imponerle aranceles a Canadá y México en el marco de las negociaciones del acuerdo T-MEC + Agregar ámbito en









La administración de Trump afirmó que buscará "mejorar" el acuerdo mediante reglas de origen más estrictas y adelantó que van a seguir aplicando aranceles con los países con los que tengan déficits comerciales elevados.

La negociación ocurre sin Canadá en la mesa, lo que impide que se alcancen acuerdos formales.

El Representante Comercial de EEUU, Jamieson Greer, adelantó que el gobierno de Donald Trump tiene previsto imponer aranceles a sus ‌socios del Tratado de Libre Comercio que el país mantiene con México y Canadá (T-MEC). La novedad ocurre en un momento en que Washington se encuentra en negociaciones bilaterales con el gobierno de Claudia Sheinbaum para la revisión del acuerd.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Vamos a aplicar aranceles mientras tengamos un déficit comercial gigantesco", dijo ‌Greer en un foro. "La realidad es que hemos ‌pasado el último año y medio visitando países para ‌decirles que tenemos que aplicar algún nivel de arancel", agregó.

El tono de la delegación estadounidense quedó claro desde el 20 de mayo, cuando Jeffrey Goettman, subrepresentante comercial de EEUU, afirmó en la Conferencia Anual del Consejo de las Américas que la administración de Trump buscará "mejorar" el acuerdo mediante reglas de origen más estrictas y mayores mecanismos de transparencia en cadenas de suministro.

Dos días después, Greer subrayó que las negociaciones se centrarán en reforzar las normas regionales de origen y en disposiciones de seguridad económica orientadas a relocalizar manufactura hacia territorio estadounidense.

Empiezan a regir aranceles de EEUU al aluminio y acero: la Unión Europea, México y Canadá anuncian represalias El aluminio es uno de los sectores claves en lo que EEUU busca aumentar su participación.

Las negociaciones del T-MEC Este lunes, México y EEUU dieron inicio a la primera ronda oficial de negociaciones bilaterales para la revisión del T-MEC, con el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y Greer. La reunión se celebra en medio de una agenda técnica concentrada en cuatro ejes: reglas de origen reforzadas, seguridad económica, colaboración en minerales críticos y resolución de irritantes comerciales bilaterales. La postura de Washington apunta a elevar el contenido norteamericano en sectores estratégicos — especialmente el automotriz —, endurecer los criterios de origen para acero y aluminio, y reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México, que actualmente ronda los u$s200.000 millones. De todas maneras, la negociación ocurre sin Canadá en la mesa, lo que impide que se alcancen acuerdos formales, dado que el T-MEC es un tratado trilateral. El 1 de julio de 2026 es la fecha formal de inicio para la revisión conjunta formal. Sin acuerdo, el T-MEC entra en ciclo de revisiones anuales hasta 2036.