El fenómeno turco que arrasa en HBO Max: la adictiva serie que se convertirá en tu favorita + Agregar ámbito en









Una producción romántica llegada desde Europa oriental ya atrapó al público con una trama intensa y capítulos largos.

Esta historia turca llegó para arrasar. Magnific

Las ficciones turcas siempre son bienvenidas dentro de las plataformas de streaming y tienen tanto éxito que ya forman parte de los contenidos más vistos en Argentina y América Latina. Con historias sentimentales, conflictos familiares y personajes intensos, una nueva serie de este estilo se volvió de las más elegidas tras llegar a HBO Max.

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La trama combina romance, drama y humor en la bella Estambul, con una pareja muy diferente como protagonista. La producción ya atrapó a miles de usuarios que buscan historias largas para maratonear durante varios días y obtuvo una recepción positiva entre los fanáticos del género romántico.

Será que es amor La historia de amor que arrasa HBO Max. Gentileza - HBO Max

De qué trata ¿Será que es amor? "¿Será que es amor?", sigue la historia de Eda Yldz, una joven estudiante que sueña con completar su formación como arquitecta paisajista fuera de Turquía. La protagonista perdió a sus padres cuando era chica y logró avanzar gracias a distintas becas académicas. Pero, su vida cambia totalmente cuando se interrumpe el financiamiento que necesitaba para continuar los estudios en el exterior.

El responsable de esa situación es Serkan Bolat, un empresario millonario del rubro de la arquitectura. Él dirige una importante firma familiar en Estambul y tiene una personalidad fría, estructurada y obsesionada con el trabajo. Eda comienza a trabajar en la florería de su tía Ayfer mientras culpa a Serkan por el derrumbe de sus planes personales. A partir de ese conflicto surge un vínculo inesperado entre ambos.

Será que es amor Esta exitosa serie turca cuenta con una trama que atrapó a miles. Gentileza - HBO Max La historia cambia cuando el empresario le propone un acuerdo, ella deberá fingir durante dos meses que es su prometida y, a cambio, recuperará el apoyo económico para terminar su carrera. Aunque al principio la relación está llena de enojo y discusiones, el paso del tiempo transforma la conexión entre los protagonistas. La serie cuenta con 2 temporadas y un total de 52 episodios originales, pero hasta ahora HBO Max incorporó inicialmente solo la primera entrega. HBO Max: tráiler de ¿Será que es amor? Embed - ¿Será Que Es Amor? (Love Is In The Air) Trailer - HBO Max (Novela Turca) HBO Max: elenco de ¿Será que es amor? Hande Erçel como Eda Yldz

Kerem Bürsin como Serkan Bolat

Neslihan Yeldan como Aydan Bolat

Evrim Doan como Ayfer Yldz

Elçin Afacan como Melek Yücel

Anl lter como Engin Sezgin

Baak Gümülcineliolu como Prl Baytekin

Alican Aytekin como Seyfi Çiçek

Sarp Bozkurt como Erdem Angay

Sinan Albayrak como Kemal Özcan

Maya Baol como Kiraz Bolat Yldz

Ahmet Efe Metekolu como Can Sezgin Baytekin