"Los dólares del FMI van a entrar por una puerta y salir por la de la fuga de capitales"

La expresidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, advirtió hoy que "hay que ser muy distraído para no darse cuenta que esto termina en una crisis del sector externo", mientras pronosticó que "los dólares que prestará el FMI van a entrar por una puerta y salir por la de la fuga de capitales".



"No es un nuevo FMI, nos están tomando el pelo. El Fondo es el mismo y lo estamos viendo", resaltó.



Según su entender, "hay una enorme improvisación en el equipo económico del Gobierno".



De ese modo, estimó que "los dólares que prestará el FMI van a entrar por una puerta y salir por la de la fuga de capitales".



"Hay que ser muy distraído para no darse cuenta que esto termina en una crisis del sector externo", alertó en declaraciones a la radio Futurock.



"Todo gira en torno a la especulación financiera", subrayó y evaluó que "nadie habla del sector productivo".



En ese sentido, Marcó del Pont puntualizó que "hay que volver a dar la discusión sobre la dolarización en la Argentina.



"Sabemos cómo terminan estos temas, hay que mirar nuestra propia historia", destacó.