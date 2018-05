Para el embajador británico, el Reino Unido "ve mucho potencial en la Argentina"

El embajador de Reino Unido, Mark Kent, se refirió a las áreas de cooperación que se trabajan entre ambos gobiernos y consideró que su país ve "mucho potencial en la Argentina" tanto para sumar nuevos socios comerciales como para lograr inversiones empresarias.



Además, el diplomático confirmó la próxima visita a Buenos Aires del canciller de ese país, Boris Johnson, en el marco de las reuniones del G20 que se desarrollarán aquí la próxima semana.



"Tenemos mucha confianza en la perspectiva de la Argentina. Hay que buscar nuevos socios y nosotros vemos mucho potencial en la Argentina. Creo que las empresas siguen con interés en invertir acá y buscar socios comerciales", sostuvo Kent en declaraciones al programa Nacional Global que se emite por Radio Nacional.



El funcionario además resaltó la cooperación bilateral en diversas áreas y puso énfasis en la misión comercial que en los próximos días viajará a Londres.



"La idea es buscar más socios, explicar un poco la situación actual en la Argentina, las oportunidades que existen", relató sobre la misión organizada por la Cámara de Comercio Británico en nuestro país y la Cámara de Comercio de la Argentina en Londres, junto con ambas embajadas.



"Fuimos el año pasado, tuvimos algo así como 100 empresas y fue un logro importante", recordó.



El diplomático señaló que "existe un mayor interés de las empresas británicas de venir acá" y también "hay más interés de empresas argentinas para instalarse en Reino Unido", y detalló que trabajan sobre todo con start ups.



Kent se refirió también a la necesidad conjunta de proteger la pesca en el Atlántico Sur. "Tenemos que colaborar en el desafío global para proteger el medio ambiente y la pesca", opinó, porque consideró que de lo contrario "no vamos a tener más pesca, no vamos a tener más calamares, no vamos a tener más nada", en referencia a la depredación pesquera en la zona.



En la misma línea informó que ambas naciones buscan "relanzar muchos proyectos científicos" y hay en marcha "un programa de intercambio científico de bastante envergadura".



"Además, trabajamos en el área de seguridad, y ojalá que firmemos un acuerdo durante la visita de nuestro canciller Boris Johnson", consideró, en relación con la presencia del canciller británico en las reuniones del G20 que la próxima semana se realizarán en Buenos Aires.



"Ya hemos traído expertos en el área antisecuestros, con reuniones, capacitaciones en esta área, también en la lucha contra el cibercrimen", ejemplificó Kent.



Además resaltó el "programa de colaboración en la lucha contra la corrupción, la transparencia y la comunidad" y el trabajo conjunto contra el "crimen financiero".



"Hablamos con la Sindicatura General de la Nación, y estamos trabajando en esta área con los parlamentarios también. En general, es muy importante para todos los países y existe un interés de colaboración", dijo sobre este punto durante la entrevista.



En materia comercial, sostuvo que su embajada trabaja "muy estrechamente con la gente de la Cancillería para apoyar la candidatura de la Argentina para empezar las negociaciones en la OCDE", en referencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a la que nuestro país buscar ingresar.



Finalmente, sobre un eventual tratado de libre comercio, consideró que aunque "hay algunas cosas que se pueden concretar bilateralmente", otras "están más bien en el ámbito del Mercosur".



"Nosotros estamos listos para trabajar en el formato que más conviene a la Argentina y sus países socios", concluyó.



En este marco recordó que el Reino Unido "ya es el segundo mercado para las exportaciones de vino de la Argentina en el mundo, después de Estados Unidos", y sigue creciendo.



"Yo no descartaría un Tratado de Libre Comercio en el futuro. En este momento todavía somos socios en la Unión Europea, y vamos a seguir apoyando este acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur", expresó.