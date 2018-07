Macri ratificó el rumbo de su gestión: "Contra viento y marea lo estamos haciendo bien"

El presidente Mauricio Macri defendió su gestión de Gobierno al sostener que "contra viento y marea" está haciendo "bien" las cosas para "sacar a la Argentina adelante".



El jefe de Estado le pidió a dirigentes políticos, sindicales, empresarios y comunicadores que "en vez de pedir soluciones mágicas frente a la adversidad" digan cuál va a ser su aporte al camino que trazó el Gobierno de la alianza Cambiemos.



"En vez de pedir cosas que están fuera de nuestro alcance que cada uno diga desde su lugar qué va a hacer para ayudarnos a recorrer este camino, porque este es el camino", expresó Macri en un acto en la ciudad chaqueña de Charata.



Allí, ratificó que en los últimos meses ocurrieron cosas en el mundo sobre las que su gobierno no tiene control y que afectaron a la economía argentina, que ahora va rumbo a meses recesivos.



"Por supuesto que este camino tiene obstáculos que están más allá de las capacidades de los argentinos y de su Presidente. Lo que pasa en el mundo es algo que no podemos controlar", expresó el mandatario.



Señaló en ese sentido que si aumenta la tasa de interés en los Estados Unidos, si se reduce el crédito, si se duplica el precio del petróleo en un año y si el país registra una sequía, son cosas que su gobierno "no puede manejar".



"Por eso necesito que hoy más que nunca digamos que estamos juntos y nos comprometamos a trabajar juntos... Presidente, gobernadores, intendentes, los dirigentes y los argentinos", enfatizó Macri.



Señaló que las vías nuevas del Belgrano Cargas representan "la unidad de los argentinos" e indicó que cada kilómetro de vía que se avanza "nos acercamos a esa Argentina llena de oportunidades. Y lo estamos haciendo bien, contra viento y marea lo estamos haciendo bien".