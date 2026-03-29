Fallo de YPF: Sebastián Amerio destacó el respaldo de EEUU y aseguró que fue clave para evitar el pago millonario + Seguir en









El Procurador del Tesoro afirmó que el apoyo de Washington fue determinante para revertir el fallo y evitar que Argentina pague u$s18.000 millones.

Según Amerio, el respaldo de EEUU fue determinante para revertir el fallo y evitar un pago millonario.

El Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, afirmó que el respaldo formal de Estados Unidos resultó decisivo para que la Argentina lograra revertir el fallo por la expropiación de YPF y evitar el pago de u$s18.000 millones. El funcionario remarcó el peso de la estrategia conjunta entre el plano diplomático y jurídico.

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“Formalmente, Estados Unidos nos apoyó varias veces en el expediente. Y eso sí pesa”, sostuvo Amerio, quien explicó que distintos países se presentaron como “amicus curiae” ante la Cámara de Apelaciones, acompañando la posición argentina. “Se han presentado doce países, principalmente Estados Unidos, como amigos del tribunal. Todos esos informes fueron a favor de la posición argentina”, agregó.

El funcionario detalló que la articulación entre la Procuración del Tesoro, la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería y la Embajada argentina en Washington fue determinante para construir una defensa sólida. Según explicó, este trabajo coordinado, impulsado bajo la conducción del presidente Javier Milei, permitió fortalecer la posición del país en los tribunales estadounidenses.

YPF bandera.jpg El Gobierno articuló una defensa conjunta entre áreas jurídicas, diplomáticas y técnicas. Una estrategia coordinada y “multifocal” Amerio destacó que el resultado responde a un cambio en la forma de encarar el litigio. “Se trabajó de forma distinta, más allá de lo jurídico también. Se trabajó desde una mirada multifocal, con una unidad muy grande de funcionarios, grupos determinados que trabajábamos en esto desde el inicio de la gestión del presidente Milei y sobre todo bajo su guía”, explicó.

El equipo estuvo integrado por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el canciller Pablo Quirno; el embajador en Estados Unidos, Alex Oxenford; y los subprocuradores Juan Stampalia, Pablo Comadira y Santiago Castro Videla. “Desde el día uno trabajamos con la gente de Cancillería, los equipos técnicos de la Procuración, la Secretaría Legal y Técnica, y la Embajada en Washington. Todos bajo la guía del presidente Milei”, remarcó.

sebastian amerio consejo magistratura.jpg Amerio destacó una estrategia “multifocal” frente a gestiones anteriores. El giro del caso YPF El Procurador repasó que el conflicto se originó en 2012 con la expropiación de YPF y se extendió durante doce años, atravesando distintas gestiones. Durante el gobierno de Alberto Fernández, una sentencia de la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar u$s18.000 millones. Sin embargo, la reciente decisión de la Cámara de Apelaciones revocó ese fallo. “Argentina no tiene que pagar absolutamente nada”, afirmó Amerio. También explicó que, si bien el fondo demandante podría intentar recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos o al CIADI, las probabilidades de éxito son muy bajas: “Cuando teníamos un 10 % de chances de éxito, ahora ellos tienen menos del 5 % de revertir esto”. Cadena Nacional Javier Milei YPF Gabinete Amerio resaltó el trabajo técnico y el compromiso del equipo que llevó adelante la defensa. Impacto económico y expectativas Amerio subrayó que el resultado tiene un efecto inmediato en la economía argentina. Señaló que el litigio había deteriorado la confianza internacional y dificultado la llegada de inversiones. “Todo el ecosistema mundial y cuestiones como generar seguridad jurídica, préstamos y confianza estaban absolutamente en caída”, indicó. En ese sentido, consideró que la resolución abre una nueva etapa para el país. “Esto va a posibilitar que sigan viniendo las inversiones, que la Argentina gane la confianza del mundo y que las empresas quieran invertir. Esto genera un círculo virtuoso para la economía argentina”, sostuvo. En el cierre, el funcionario destacó el trabajo del equipo jurídico: “Son gente muy preparada, que desde el día uno dejaron el alma por esta causa. El ejemplo es ese: se puede hacer en Argentina las cosas bien. Requiere trabajo, bajo perfil y control del ego”.