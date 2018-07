Urtubey, junto a Obama: "Comparto la idea de la necesidad de una urgente renovación dirigencial"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, disertó en la Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular en Madrid, que abrió Barack Obama, y afirmó que con el expresidente de EEUU "comparto la idea de la necesidad de una urgente renovación dirigencial y de la utilización de la tecnología para lograr mayor desarrollo y calidad de vida".



"Coincido con sus palabras acerca del rol de la oposición: obstruir por obstruir es hacerle pagar un precio demasiado alto a la democracia, que no puede funcionar si no hay confianza", sostuvo el mandatario provincial.



Además de Urtubey y Obama, participan los premios Nobel de Economía Finn Kydland (2004) y Christopher Pissarides (2010), y el Nobel de Física, Barry Barish (2017).



Más temprano, Urtubey había destacado "la necesidad de mejorar la eficiencia en inversión social obliga a invertir en tecnología para servir a la gente".



"Es importante entender que esta historia no empieza cuando vos llegás, ni termina cuando te vas", agregó.



Urtubey también definió como un "gran desafío" derrotar la infantilización de la pobreza, una situación que predomina en América Latina.



"Esto nos obliga a innovar. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo de la misma manera, no podemos esperar mejores resultados. Entonces, desde UNICEF primero, y luego, desde sociedad civil, empresa y gobierno, hemos empezado a trabajar en una lógica transversal de gestión que se concreta en el Ministerio de Primera Infancia y que pone el foco en el ciudadano, en la persona", señaló.