El peronismo "racional" presentará una propuesta alternativa al Presupuesto 2019

El presidente Mauricio Macri, suele quejarse de que encuentra en la oposición con un interlocutor "serio" y así también explica porque no se convoca a un gran acuerdo nacional. Esta situación es la que lo lleva a afirmar en más de una oportunidad que "está dispuesto a pagar el costo político de cumplir con lo acordado con el FMI". Esta férrea voluntad en aplicar el ajuste no sería tan compartida con otros dirigentes de Cambiemos como es el caso de Horacio Rodríguez Larreta o la gobernadora María Eugenia Vidal ya que temen que afecte su posibilidades electorales, según comentan en los pasillos de la Casa Rosada.



Sin embargo, en el entorno presidencial se afirma que la situación económica se está encarrilando al tiempo que admiten que se enfrentaran un par de trimestres complicados. A pesar de cierto reconocimiento de las dificultades en materia económica, lo cierto es que en el entorno presidencial no reina el pesimismo que sí se observa en otros sectores de la sociedad.



Desde la dirigencia sindical, algunos sectores empresarios y desde ya la oposición estiman que la crisis aún está lejos revertirse. Es por esta razón que desde las filas de la oposición "racional" integrada en la práctica por Miguel Ángel Pichetto, Diego Bossio, Marco Lavagna, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, entre otros, estiman que será difícil que la economía se recupere hacia fin de año como para darle tiempo al Gobierno para disputar "y ganar" las elecciones del 2019.



Pero antes de siquiera pensar en las elecciones presidenciales el Gobierno buscará que el Parlamento apruebe el presupuesto del 2019. Si bien el presidente Macri continuamente llama a la dirigencia política a colaborar lo cierto es que puertas adentro afirma que "no hay líderes definidos en la oposición".



Por ahora el dialogo pasa más por los gobernadores que de las conversaciones solo se llevan lineamientos generales de la propuesta de Presupuesto Nacional. "Sabemos que se debe bajar el déficit fiscal" dicen desde el peronismo al tiempo que aclaran que coinciden que "es lógico tener equilibrio fiscal".



¿Esto quiere decir que aprobaran el proyecto de Presupuesto que enviará el Ejecutivo? Preguntó ámbito.com a varios legisladores del arco opositor "racional". La respuesta fue coincidente en un punto: "vamos a trabajar en un propuesta alternativa".



Es que los legisladores peronistas están de acuerdo en bajar el gasto la discusión es "en donde hacer los recortes", explican.



De hecho varios integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se encuentra elaborando un proyecto alternativo que, por ejemplo, a priori plantea: mantener los subsidios a la Patagonia; rever la exención a la Minería "se les otorgó el beneficio y no aumento la inversión"; estudiar el fijar un impuesto a los grandes bancos "han sido los beneficiarios de este modelo" y también durante el Gobierno de los Kirchner, admiten.



Otra de las iniciativas que propiciaran es el suspender (por un tiempo) la baja al 25% de la tasa de ganancias de las empresas; asimismo y en sintonía con la propuesta del Ejecutivo miraran con lupa los gastos en viajes, viáticos, publicidad. También analizaran con detalle la deuda externa, el pago de intereses, y el régimen de subsidios a las empresas de servicios públicos.



"Estamos de acuerdo que el Congreso vote el presupuesto" pero aclaran "no nos pueden pedir que votemos como ellos". Insisten en que "no van a votar el presupuesto del FMI" al tiempo que aclaran que "no somos la irracionalidad".



Se quejan que el Gobierno no busca consensuar sino que termine siendo una "escribanía". Por eso están convencidos de que Macri en realidad no tendría inconveniente en prorrogar por decreto el presupuesto 2018. Esta posibilidad no es mal vista por los gobernadores toda vez que las trasferencias automáticas quedarían vigentes teniendo como recorte solo el efecto de no ser ajustada por la inflación.



Lo que está claro es que el peronismo percibe que la situación económica complica las posibilidades electorales de Cambiemos y están abocados a unir fuerzas para ser una alternativa en el 2018. Las conversaciones entre Pichetto, Urtubey, Massa, Bossio, por solo alguno de los dirigentes del peronismo "racional" están muy avanzadas. La idea es confluir en una elección interna bajo el paraguas del Partido Justicialista. Para este sector el kirchnerismo no es una opción aunque no descartan sumar "algún dirigente" pero apuestan a que Cristina Kirchner se presentará para las elecciones presidenciales fuera del PJ.



Si bien es cierto que aún falta mucho para octubre consideran que ya no hay tiempo que perder en el armado electoral y recuerdan que antes de octubre del 2018 se llevarán a cabo 14 a 15 comicios en las provincias comenzando en Diciembre de este año en Catamarca. "Ya comenzó la pelea electoral", concluyen.