Javier Milei encenderá una de las antorchas de la independencia en Israel

El Presidente participará de la ceremonia central por el 78° aniversario del Estado israelí en el Monte Herzl. Será su tercera visita oficial y un nuevo gesto del alineamiento estratégico con ese país.

Javier Milei será uno de los encargados de encender una de las antorchas de la ceremonia en el Monte Herzl.

El presidente Javier Milei viajará entre el 19 y el 22 de abril a Israel para participar de los actos por el 78° Día de la Independencia , donde tendrá un rol central: encenderá una de las antorchas de la ceremonia en el Monte Herzl , uno de los gestos más simbólicos del evento.

Será la tercera visita oficial del mandatario argentino al país desde su asunción y se enmarca en una agenda orientada a profundizar los vínculos políticos y estratégicos con Israel . La ceremonia principal se realizará el 21 de abril, dentro de los festejos por el aniversario de la creación del Estado israelí.

La designación de Milei para participar del tradicional encendido de antorchas fue destacada por autoridades israelíes como un reconocimiento a su respaldo diplomático y geopolítico .

En ese marco, el embajador israelí en la Argentina sostuvo que el jefe de Estado fue elegido por “ estar en el lado correcto de la historia ”, en alusión a su postura frente al escenario internacional.

El viaje volverá a exhibir el alineamiento del Gobierno argentino con Israel , una línea que ya se expresó en definiciones públicas del Presidente y en distintas decisiones diplomáticas adoptadas por la Casa Rosada.

Incluso, persiste la expectativa por un eventual anuncio vinculado con el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, aunque por ahora no fue confirmado oficialmente.

La participación de Milei en la ceremonia suma además un fuerte valor simbólico por el contexto global, marcado por las persistentes tensiones en Medio Oriente, y lo ubicará entre las figuras internacionales más visibles de la celebración israelí.

Los antecedentes: los viajes de Javier Milei a Israel

El vínculo entre Javier Milei e Israel comenzó a tomar forma desde el inicio mismo de su gestión. Su primer viaje oficial al exterior como presidente fue justamente a ese país, en febrero de 2024, en plena guerra en Gaza. Durante esa visita recorrió Jerusalén, visitó el Muro de los Lamentos, se reunió con el presidente Isaac Herzog y con el primer ministro Benjamin Netanyahu, además de anunciar su intención de trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén.

Un segundo viaje se concretó en junio de 2025, cuando Milei regresó a Israel en una visita de fuerte contenido político y simbólico. En esa oportunidad volvió a pasar por el Muro de los Lamentos, mantuvo reuniones con las máximas autoridades israelíes y pronunció un discurso ante la Knesset, donde ratificó el alineamiento diplomático de la Argentina con el gobierno de Netanyahu. Fue además en ese marco que confirmó nuevamente la mudanza de la embajada, una definición con alto impacto geopolítico