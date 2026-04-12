Dante Gebel, más cerca de ser candidato: otro problema para La Libertad Avanza

Antes de seguir viaje a Suiza, Dante Gebel reunió a su mesa política en Madrid. "Estoy dispuesto a ayudar" . Sin una definición expresa sobre su rol como candidato presidencial , el empresario y pastor evangélico que lidera Consolidación Argentina llegará al país a fin de mes para avanzar en el armado de la estructura nacional de su fuerza política con al apoyo de distintos sectores del sindicalismo, heridos de La Libertad Avanza , peronistas en dispersión y sectores de la sociedad civil.

Gebel escuchó un crítico diagnóstico social y económico de la gestión de Javier Milei . Desocupación creciente, paritarias por debajo de ascendente inflación, cierre de fábricas y empresas, fueron apenas parte del panorama que le informaron Juan Pablo Brey , titular del sindicato de aeronavegantes, el legislador porteño Eugenio Casielles (ex La Libertad Avanza) y José Minaberrigaray, Secretario Gremial del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (S.E.T.I.A).

En la mesa también estaba sentado Daniel Darling, CEO de la River Church , la multitudinaria iglesia evangélica con sede el California que congrega a miles de fieles en todo el continente. Darling es el pastor ejecutivo De la Iglesia de Gebel además del padrino de Brey, el principal armador político de Consolidación Argentina que, de a poco, comienza a sumar dirigentes de cara a 2027 . A la presencia de Mariano Almada, Secretario de Relaciones Institucionales y Culto del gobierno de Córdoba a cargo de Martín Llaryora, y del video enviado por Graciela Camaño, se agregan ahora algunos intendentes del conurbano interesados por la construcción política de Gebel. El primero en acercarse a este espacio fue Julio Zamora, alcalde de Tigre arrinconado por su enfrentamiento en el Frente Renovador de Sergio Massa, su lejanía con el kirchnerismo y su falta de afinidad con Axel Kicillof.

En noviembre del año pasado, Zamora encabezó en su municipio la segunda edición del Día de las Iglesias Evangélicas , un evento que incluyó una marcha, música, baile y un acto central en los jardines del Museo de Arte Tigre. El intendente se encargó además de destacar el trabajo social y espiritual que realizan las comunidades religiosas en los barrios de su distrito. “Ponemos en valor el esfuerzo y la ardua tarea que realizan en cada barrio del Municipio. Llevan adelante un gran trabajo con aquellos vecinos y vecinas que no la están pasando bien; por eso es fundamental articular acciones juntos”, manifestó en aquella oportunidad.

El eventual desembarco de Gebel en política encendió las alarmas no sólo en La Libertad Avanza donde temen una dispersión del voto blando que acompañó a Milei en el balotaje 2023 a través de distintas alternativas electorales como el PRO de Mauricio Macri y hasta la posibilidad de una candidatura de Victoria Villarruel . También en el peronismo levantaron la guardia tanto que la semana pasado Kicillof recibió a las autoridades de la Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la Provincia de Buenos Aires (FECOPEBA), de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA) y de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE ). Fue en el Salón de Acuerdos de la Gobernación, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el director de Cultos, Juan Torreiro; y el diputado provincial Mariano Cascallares.

Un problema para Javier Milei

Durante el encuentro, coincidieron en la preocupación por el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y dialogaron sobre el trabajo social y espiritual que realizan las iglesias evangélicas. En ese sentido, subrayaron que las comunidades de culto representan un ejemplo de paz, respeto y convivencia ciudadana. En representación de FECOPEBA estuvieron presente su vicepresidente, el pastor Diego Vega; y el secretario, pastor Oscar Mautisi. Por parte de ACIERA participaron el vicepresidente de Relaciones Externas, pastor Rafael Pedace; el pastor Marcelo Vitrano y el directivo nacional, pastor Alberto Rey. En tanto, por FAIE asistieron su presidente, el pastor Leonardo Schindler; el integrante de la Comisión Directiva Sabino Ayala; y la vocal nacional, pastora Gabriela Mulder.

Es que la fe católica va en retroceso y pasó de estar por encima del 75% de la población a ser un poco menos del 63 %. Mientras tanto, los sin religión se incrementaron de un 11,3 % a un 18,9 % y los evangélicos lo hicieron de un 9 % a un 15,3 %. A nivel franja etaria, los resultados de la última encuesta del Conicet sobre religiones permiten ver que entre los más jóvenes el peso de los evangélicos y los sin religión es mayor y entre los más adultos el catolicismo conserva guarismos más altos. Dante Gebel crece en ese sector pero busca expandirse más allá del voto evengélico y es también un personaje de los medios y del mundo del espectáculo que gira por el país hace ya dos años con su show “PresiDante” además de tener una fuerte penetración en redes sociales especialmente en en Instagram donde cosecha 2,3 millones de seguidores y en su cuenta de Youtube con más de 3,2 millones de suscriptores.

"Consolidación Argentina", la agrupación que impulsa a Gebel, presentaró el 18 de marzo en Lanú sus mesas regionales. con un armado de abajo hacia arriba, por afuera de las estructuras políticas tradicionales. Y aunque aún no hay una plataforma política de gobierno ni un plan económico, aspiran a ser una alternativa a La Libertad Avanza pero también al peronismo y al PRO de Mauricio Macri. Durante el último encuentro de trabajo de "Consolidación Argentina", los referentes resolvieron estructurar el desarrollo territorial a través de siete grandes regionales: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo. Cada una contará con un coordinador encargado de articular la estrategia política y organizativa en su zona de influencia. Además, se estableció que cada provincia estará representada por mesas promotoras provinciales con responsables designados, con el objetivo de garantizar presencia y consolidación en cada distrito.