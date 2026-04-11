Elecciones en Hungría: Viktor Orbán busca consolidar un parlamento afín para continuar su legado + Seguir en









Se renuevan 199 bancas de la Asamblea Nacional local, que este mismo año elige nuevamente primer ministro.

Viktor Orbán, primer ministro húngaro desde el 2010. Rtve

Los ojos de Europa están puestos este domingo en las elecciones de Hungría, un país con menos de 10 millones de habitantes y cuya economía representa apenas el 1,1% de la Unión Europea. Sin embargo, lo que está en juego representa un estado de situación de todo el continente, dado que el líder Viktor Orbán pone en juego su mandato contra uno de sus anteriores hombres de confianza, Péter Magyar.

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El interés europeo radica en que Orbán, quien gobierna en el país hace 16 años -tras una gestión previa desde 1998 hasta 2002-, es una referencia en la derecha nacionalista del continente y está alineado con una serie de líderes opositores a la coalición de la Unión Europea. Además, la expectativa se acrecienta porque el partido de Magyar supera en 10 puntos la proyección de voto del oficialismo, según las últimas encuestas.

Aún así, el sistema de elecciones parlamentarias, que renovará 199 legisladores en la Asamblea Nacional, podría provocar que aunque Orbán reciba menos votos se quede con más representación legislativa. De los 199 electos, 93 serán elegidos en representación de minorías identitarias -si alcanzan un cierto cupo electoral- mientras que los 106 restantes son elegidos en circunscripciones por escrutinio mayoritario. En la última votación, el oficialismo obtuvo dos tercios de los escaños con 54,3% de los votos.

Péter Magyar Péter Magyar, referente opositor húngaro. Elecciones en Hungría 2026: los candidatos En el cierre de campaña de Fidesz-KDNP, Viktor Orbán apeló al voto joven y llamó a rebelarse: "Deben hacerlo con nosotros, contra los globalistas, contra los bruselitas”. Además prometió que, de ganar su partido, no se restablecerá el servicio militar obligatorio y ofreció un subsidio del 3 % para la construcción de viviendas y la exención de impuestos para los menores de 25 años. En una ceremonia realizada en Budapest, reiteró su neutralidad en el conflicto Rusia-Ucrania: “Ni dinero ni armas”.

El favorito de las elecciones es TISZA, encabezado por Péter Magyar, quien fue el primer desertor importante del partido de Orbán y denuncio un sistema de corrupción orgánico. Apenas salió del oficialismo, se rodeó de personalidades públicas y empresarios para encabezar su propio movimiento. Su promesa es modificar el sistema electoral para, en sus términos, democratizar Hungría en esquemas electorales homologables a los de los países vecinos europeos.

Existen otros dos partidos menores que competirán, como la Coalición Democrática (liberal) encabezada por Klara Dobrev, y el Movimiento Nuestra Patria (extrema derecha), cuyo referente es Laszlo Toroczkai.

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