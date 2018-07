El dólar anotó su segunda caída semanal consecutiva: bajó 69 centavos a $ 27,95

Las altas tasas en pesos, que se ubican entre el 55 y el 65% en el mercado secundario de Lebac, desalentaron la demanda en el mercado cambiario, donde el dólar retrocedió 69 centavos (2,4%) durante la semana a $ 27,95 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



El billete anotó su segunda caída semanal consecutiva (acumula descenso del 5,8%), tras haber tocado su máximo histórico de $ 29,66 el 29 de junio, nivel que llevó al gobierno a incrementar los encajes bancarios, lo que se sumó a la subasta de otros u$s 100 millones y el anuncio de una nueva licitación de Letes, a la que podrá suscribirse con Lebac.



En esta rueda, el billete se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió dos centavos a $ 27,21 en una rueda que, al comienzo, presagiaba una recuperación de los valores pero terminó en baja por el empuje de la oferta instalada en el mercado.



Los máximos se anotaron a poco de comenzada la sesión en $ 27,33, diez centavos arriba del cierre previo. Las órdenes de venta volvieron a instalarse en el sector donde operan los grandes jugadores provocando un desarme de la tenue presión inicial que derivó en una baja de la cotización.



Los ingresos fueron acomodando los precios en niveles inferiores a los del comienzo barriendo con la resistencia de la demanda haciéndole tocar mínimos en los $ 27,15 al promediar el comienzo de la última parte del día. Con algunos altibajos, los valores fueron oscilando sin poder recuperarse totalmente y anotaron sobre el final un nivel inferior al del jueves. El volumen operado subió a u$s 622 millones.



El analista Gustavo Quintana indicó que "el costo financiero derivado de la alta tasa de interés doméstica sigue manteniendo muy acotada la evolución del dólar y justifica su caída llevándolo a un rango por ahora bastante del nivel que supo alcanzar alcanzar en los momentos de mayor tensión cambiaria".



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, puntulizó que "en estos momentos, el negocio financiero se pasó a nuestra moneda doméstica después de la suba del dólar que se había registrado -en junio cerró a $ 28,85 el Banco Nación- y estamos en un nivel de $ 27,20 que representa una devaluación anual de 45,9% directo, con una tasa de 86,81%TNA".



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" mostró una fuerte baja hasta llegar a operarse al 54%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 112 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo lunes y martes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario bajaron su rendimiento operándose a 5 días al 52,50%, y la de 68 días al 47,60%.



En el Rofex, donde se negociaron u$s 523 millones, el 45 % se pactó entre julio y agosto con precios finales a $ 27,84 y $ 28,95 respectivamente con tasas de 46,95% y 47,63% TNA.



En la plaza informal, el blue saltó 28 centavos a $ 28,68, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" cerró estable a $ 27,28.



Por último, las reservas del Banco Central subieron este viernes u$s 618 millones y terminaron en u$s 61.330 millones.