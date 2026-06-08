Plazo fijo: así abrieron las tasas de los principales bancos hoy, lunes 8 de junio + Agregar ámbito en









Las entidades financieras mantienen rendimientos dispares para quienes buscan resguardar capital mediante colocaciones tradicionales.

Cómo rinden hoy los plazos fijos en Argentina

Los plazos fijos siguen ocupando un lugar dentro de las alternativas elegidas por quienes priorizan la previsibilidad antes que asumir mayores riesgos financieros. Aunque el escenario económico argentino cambió de manera significativa durante los últimos meses, este instrumento continúa siendo una referencia para miles de ahorristas.

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En un contexto donde las entidades financieras tienen libertad para definir los rendimientos que ofrecen, las diferencias entre bancos pueden ser relevantes. Por esa razón, comparar opciones antes de realizar una colocación se volvió una práctica cada vez más frecuente entre quienes buscan mejorar el retorno de sus pesos.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica las tasas informadas por las entidades financieras para depósitos a 30 días. La información permite observar tanto las propuestas de los bancos más grandes del sistema como las de entidades más pequeñas que también captan fondos de clientes y no clientes.

Si bien las tasas pueden modificarse en cualquier momento y variar según el monto o el plazo elegido, el cuadro actualizado ofrece una fotografía de cómo comenzó la jornada para quienes evalúan invertir mediante un plazo fijo tradicional.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 9 de junio inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos De acuerdo con el último relevamiento publicado por el BCRA para colocaciones online a 30 días, estas son algunas de las tasas nominales anuales (TNA) ofrecidas por los principales bancos del país: Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 16,25%

: 16,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 18%

: 18% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

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