¿Cómo calcular el aguinaldo? Paso a paso para saber cuánto cobrás

Según la Ley 23.041, el monto se liquida en junio y diciembre, y corresponde al 50% del mejor ingreso del semestre correspondiente.

El empleador tiene tiempo hasta el último día hábil de junio para depositar el aguinaldo.

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El aguinaldo , llamado Sueldo Anual Complementario (SAC) , es un ingreso adicional que reciben los trabajadores en relación de dependencia y se paga dos veces al año, en junio y diciembre .

En términos generales, equivale a la mitad del mejor salario mensual percibido durante cada semestre. Sin embargo, el monto final puede variar si la persona no brincó servicios todo el período completo, ya sea por ingreso reciente, renuncia o finalización del contrato. En esos casos, se paga de manera proporcional .

Qué es el aguinaldo o SAC y cuándo se paga

El aguinaldo es un salario adicional que se suma a los 12 sueldos habituales del año, por eso también suele conocerse como "el sueldo número 13". Está regulado por la Ley 23.041.

Cada una corresponde al 50% del mejor salario mensual del semestre. No se toma un promedio de ingresos, sino el más alto percibido en ese período, incluyendo conceptos la remuneración básica, horas extras habituales o adicionales fijos.

En cuanto a las fechas de pago, la normativa establece que la primera cuota debe abonarse como máximo el último día hábil de junio, mientras que la segunda tiene como límite la última jornada laboral de diciembre.

Un punto importante es que no es necesario haber trabajado todo el semestre para cobrarlo. Desde el momento en que una persona comienza un empleo formal, comienza a generar derecho su cobro de manera proporcional.

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La fórmula matemática: cómo se calcula el aguinaldo

La fórmula para calcular el aguinaldo es que dividir el mejor salario recibido en el semestre por 12 y luego multiplicarlo por los meses trabajados durante ese período.

En caso de haber trabajado los seis meses completos, el resultado equivale directamente al 50% del mejor sueldo del período.

Es importante tener en cuenta que solo se consideran remuneraciones habituales y sujetas a aportes, y que es independiente de la antigüedad. Los bonos excepcionales o pagos no remunerativos pueden no incluirse en la base del cálculo.

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Cómo calcular el aguinaldo proporcional si trabajaste menos de seis meses

Cuando una persona no completa el semestre, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado. Esto ocurre, por ejemplo, si el titular ingresó a mitad del período o si finalizó su relación laboral antes del cierre.

Para estos casos, el cálculo se aplica la misma fórmula proporcional: mejor salario divido por 12 y luego se multiplica por los meses trabajados.

De esta manera, si una persona comenzó a trabajar en marzo y su mejor sueldo fue de $600.000, el cálculo para el primer medio aguinaldo de junio sería: $600.000 / 12 = $50.000. Después, $50.000 x 4 meses trabajados = $200.000 de aguinaldo.