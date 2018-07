Rossi rechazó un acuerdo con el Gobierno: "Es precisamente el rumbo el problema"

En una carta abierta al presidente Mauricio Macri y a la ciudadanía, el jefe de bloque de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi, remarcó que el rumbo económico del país es el equivocado, cuestionó las promesas de campaña incumplidas por el Presidente y remarcó que la salida a de la crisis económica es a través del consumo y la generación de empleo y no recurriendo a un salvataje del Fondo Monetario Internacional (FMI).



En la misiva, Rossi cuestionó el mensaje presidencial por el Día de la Independencia en el que el mandatario llamó a la oposición a realizar aportes desde la racionalidad y ratificó el rumbo de la economía. En ese marco, sostuvo que ante un pacto para el ajuste, elije "un frente ciudadano para la producción nacional y el empleo argentino".



Asimismo, el diputado criticó las promesas de la campaña presidencial de 2015 realizadas por el actual mandatario. "En campaña dijo que bajar la inflación era fácil. Gobernando la duplicó y ahora sigue altísima. En campaña prometió una revolución del empleo. Gobernando se destruyeron 63 mil puestos de trabajo industriales y escuchamos a funcionarios que todavía creen que la solución de los problemas surge de despedir gente", enfatizó.



Y agregó: "En campaña pronosticó una recuperación del comercio y de la confianza. Gobernando entramos en recesión y ahora tenemos el peor déficit comercial de la historia y una fuga de divisas record".



En otro orden, Rossi consideró una mala decisión del Gobierno derecurrir al FMI para pedir un crédito Stand By y remarcó que "Grecia fue al FMI y perdió" y que "Malasia y Portugal "le dijeron no al Fondo y salieron".



"Usted dice que en el mundo pasaron cosas. Sin embargo, ningún presidente en el mundo perdió en poco tiempo el 20% de sus reservas. Ningún presidente en el mundo puso las tasas a 40%. Ningún presidente en el mundo hizo una devaluación de 50%. Ningún presidente en el mundo le suplicó desesperado 50 mil millones de dólares al FMI", reclamó Rossi en la misiva.



En tanto, el exministro de Defensa señaló que "el desafío del futuro será convertir insensibilidad, inequidad e incompetencia en un nuevo camino con "tres i" para el desarrollo con inclusión: igualdad, innovación, independencia".



"Los países que crecen son los que distribuyen mejor. Por eso, cuando se impulsa el consumo popular, se impulsa la economía nacional", agregó.



Y concluyó: "Hace falta que el sueldo le gane a la inflación. Hace falta que los jóvenes puedan tener créditos para vivir y no vivir para pagar un crédito. Hace falta que los jubilados estén mejor y no que para estar mejor no haya jubilados. Hacen falta más PyME argentinas, no importaciones. Hace falta más trabajo argentino y no argentinos sin trabajo. Hace falta más ciencia y tecnología argentinas, no lavaplatos. Hace falta Patria, no Fondo".